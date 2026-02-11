Σε τροχιά επιτάχυνσης εισέρχεται η ελληνική στρατηγική για τους υδρογονάνθρακες, καθώς τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου προγραμματίζεται η υπογραφή των τεσσάρων συμβάσεων παραχώρησης θαλάσσιων οικοπέδων σε Κρήτη και Πελοπόννησο στην κοινοπραξία Chevron – Helleniq Energy.

Την επιβεβαίωση έδωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σημειώνοντας ότι η έλευση της ηγεσίας της αμερικανικής πετρελαϊκής στην Αθήνα σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας που εξελίχθηκε “σε χρόνο ρεκόρ”. Όπως ανέφερε, “την επόμενη εβδομάδα θα έρθει η Chevron στην Ελλάδα και θα έχουμε τις υπογραφές των τεσσάρων συμφωνιών“, ανοίγοντας τον δρόμο για την επανεκκίνηση της ερευνητικής δραστηριότητας σε δύο περιοχές υψηλού γεωλογικού ενδιαφέροντος.

Το στίγμα των υπογραφών

Οι συμβάσεις αφορούν θαλάσσιες παραχωρήσεις δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, καθώς και στον θαλάσσιο χώρο της Πελοποννήσου, σε μια συγκυρία όπου η Ανατολική Μεσόγειος επανέρχεται στο προσκήνιο των διεθνών ενεργειακών σχεδιασμών. Η παρουσία της Chevron, ενός εκ των μεγαλύτερων διεθνών παικτών στον κλάδο, σε συνεργασία με την Helleniq Energy, προσδίδει αυξημένο ειδικό βάρος στο εγχείρημα.

Για την ελληνική πλευρά, το μήνυμα είναι διπλό: αφενός η επιτάχυνση των διαδικασιών ενισχύει την αξιοπιστία της χώρας ως επενδυτικού προορισμού σε upstream projects, αφετέρου επανατοποθετεί την Ελλάδα στον χάρτη των ερευνών υδρογονανθράκων, σε μια περίοδο που η Ευρώπη επιδιώκει διαφοροποίηση πηγών και διαδρομών εφοδιασμού.

Το στοίχημα, βεβαίως, παραμένει γεωλογικό και οικονομικό. Οι σεισμικές έρευνες και, σε επόμενο στάδιο, οι ερευνητικές γεωτρήσεις θα καθορίσουν αν οι προσδοκίες μεταφραστούν σε εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα. Ωστόσο, η πολιτική στήριξη και η συμμετοχή διεθνούς ενεργειακού ομίλου μειώνουν σημαντικά τον επενδυτικό κίνδυνο της πρώτης φάσης.

Ακολουθεί η Ουάσιγκτον

Το ενεργειακό ημερολόγιο του Φεβρουαρίου δεν περιορίζεται στις υπογραφές της 16ης. Στις 24 Φεβρουαρίου, ο κ. Παπασταύρου θα μεταβεί στην Ουάσιγκτον, μετά από πρόσκληση του Αμερικανού ομολόγου του, Chris Wright, για σύσκεψη υπό το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ με αντικείμενο τον Κάθετο Διάδρομο Φυσικού Αερίου.

Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών από τα οποία διέρχεται ο διάδρομος, με βασικό στόχο την επίλυση ρυθμιστικών και εμπορικών εκκρεμοτήτων που επιβραδύνουν την πλήρη αξιοποίησή του.

Όπως επεσήμανε ο υπουργός, το έργο αποτελεί “έναν διαφοροποιημένο ενεργειακό διάδρομο για την Ευρώπη”, που αναδεικνύει τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου. Το πρόβλημα, ωστόσο, έγκειται στην πολυπλοκότητα του ρυθμιστικού πλαισίου: πέντε χώρες, πέντε διαφορετικοί ρυθμιστές, διαφορετικά τιμολόγια και κανόνες πρόσβασης. Η ανάγκη εναρμόνισης καθίσταται προϋπόθεση ώστε το έργο να καταστεί εμπορικά ελκυστικό και να ανταγωνιστεί εναλλακτικές διαδρομές.

Στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι η σύμπλευση με τις ΗΠΑ, τόσο σε επίπεδο επενδύσεων όσο και σε επίπεδο υποδομών, ενισχύει τη γεωπολιτική θωράκιση της χώρας. Η συμμετοχή της Chevron λειτουργεί ως ψήφος εμπιστοσύνης, ενώ η ενεργός αμερικανική εμπλοκή στον Κάθετο Διάδρομο προσδίδει πολιτική βαρύτητα στις διαπραγματεύσεις.

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο

Η επανενεργοποίηση των ερευνών έρχεται σε μια περίοδο όπου η ΕΕ αναζητά σταθερότητα στον εφοδιασμό και περιορισμό της εξάρτησης από ασταθείς πηγές. Παράλληλα, η αγορά φυσικού αερίου παραμένει ευμετάβλητη, με τις τιμές να επηρεάζονται από γεωπολιτικές εξελίξεις και τις ροές LNG.

Η Ελλάδα, με τις υφιστάμενες και σχεδιαζόμενες υποδομές (FSRU, διασυνδέσεις, αγωγούς), φιλοδοξεί να μετατραπεί σε πύλη εισόδου και αναδιανομής αερίου προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Κάθετος Διάδρομος αποτελεί κρίσιμο κρίκο σε αυτήν την αλυσίδα, υπό την προϋπόθεση ότι θα αρθούν τα ρυθμιστικά εμπόδια και θα διαμορφωθούν ανταγωνιστικοί όροι διέλευσης.

Μήνυμα προς τις αγορές

Η υπογραφή των συμβάσεων στις 16 Φεβρουαρίου στέλνει μήνυμα σταθερότητας και συνέχειας της ενεργειακής πολιτικής. Για την Helleniq Energy, η συνεργασία με τη Chevron ενισχύει το διεθνές αποτύπωμα και διαφοροποιεί το χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων της ενώ για τη Chevron, η Ελλάδα αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού στην Ανατολική Μεσόγειο.

