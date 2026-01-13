Την εκτίμηση ότι το 2026 μπορεί να αποδειχθεί ακόμη καλύτερη χρονιά για τη Helleniq Energy, υπό ομαλές διεθνείς συνθήκες, διατύπωσε ο διευθύνων σύμβουλος Ανδρέας Σιάμισιης, σε συνάντηση με δημοσιογράφους, παρουσιάζοντας αναλυτική εικόνα των ανοιχτών στρατηγικών μετώπων του Ομίλου μετά από ένα ήδη ισχυρό 2025.

Όπως ανέφερε, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) κινούνται πάνω από το 1 δισ. ευρώ, εξέλιξη που ανεβάζει τον πήχη των προσδοκιών για την επόμενη χρήση. «Αν αφαιρεθεί ο θόρυβος των περιθωρίων και οι εξωγενείς αναταράξεις, το 2026 μπορεί να είναι καλύτερο από το 2025», σημείωσε, δίνοντας έμφαση στη μακροπρόθεσμη στρατηγική και την επιχειρησιακή πειθαρχία.

Σε λειτουργία ο κάθετος διάδρομος πετρελαίου στα Βαλκάνια

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην έναρξη λειτουργίας του αγωγού Θεσσαλονίκης–Σκοπίων (Vardax), ο οποίος μετά από 13 χρόνια αδράνειας βρίσκεται πλέον σε φάση γεμίσματος και τεχνικών δοκιμών, με την πρώτη εμπορική παράδοση να αναμένεται εντός 10–15 ημερών.

Ο αγωγός συνιστά τον πρώτο λειτουργικό «κάθετο διάδρομο» στα Βαλκάνια για το πετρέλαιο, προσδίδοντας γεωπολιτική και οικονομική αξία τόσο στον Όμιλο όσο και στη χώρα. Μέσω του Vardax διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της Βόρειας Μακεδονίας, του Κοσόβου και της νότιας Σερβίας, με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καθώς περιορίζονται χιλιάδες μετακινήσεις βυτιοφόρων.

Μετατόπιση συντήρησης Ασπροπύργου για λόγους εφοδιασμού

Στον τομέα της διύλισης, ο κ. Σιάμισιης εξήγησε ότι το προγραμματισμένο σταμάτημα του διυλιστηρίου Ασπροπύργου μετατίθεται από το τέλος του 2025 στο α’ τρίμηνο του 2026, ώστε να διασφαλιστεί ο ομαλός εφοδιασμός της αγοράς σε περίοδο αυξημένων διεθνών αβεβαιοτήτων.

Επένδυση 50 εκατ. ευρώ στη Θίσβη

Αναφορά έγινε και στη μονάδα Θίσβης, όπου έχει δρομολογηθεί επένδυση 50 εκατ. ευρώ, με υλοποίηση το πρώτο εξάμηνο του 2027 και διάρκεια περίπου τρεις μήνες. Η αναβάθμιση αναμένεται να ενισχύσει την αποδοτικότητα και την ευελιξία της μονάδας, βελτιώνοντας το παραγωγικό αποτύπωμα του Ομίλου.

FSRU Θεσσαλονίκης: σε φάση ωρίμανσης

Σε ό,τι αφορά το έργο FSRU Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Enerwave, επενδυτική απόφαση δεν έχει ακόμη ληφθεί. Το project, ωστόσο, ωριμάζει σε επίπεδο μελετών, με την τελική απόφαση να συνδέεται τόσο με τον στόχο της Ελλάδας να λειτουργήσει ως κόμβος φυσικού αερίου, όσο και με τις μακροπρόθεσμες ευρωπαϊκές αποφάσεις απεξάρτησης από το ρωσικό αέριο.

Upstream: τρία μέτωπα με χρονικό ορίζοντα

Η Helleniq Energy δραστηριοποιείται σήμερα σε τρεις διακριτές περιοχές ερευνών υδρογονανθράκων:

Ιόνιο , με τη συμμετοχή της Energean και της ExxonMobil , όπου ερευνητική γεώτρηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εντός 12 μηνών .

, με τη συμμετοχή της και της , όπου ερευνητική γεώτρηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί . Νότια Πελοπόννησος και δυτικά Κρήτης , σε συνεργασία με τη Chevron , με σεισμικές έρευνες στο επόμενο 18μηνο .

, σε συνεργασία με τη , με . Κρήτη, επίσης με την ExxonMobil, όπου το έργο βρίσκεται σε στάση αναμονής, λόγω υψηλού τεχνικού και οικονομικού ρίσκου.

Ο κ. Σιάμισιης υπογράμμισε ότι η παρουσία στο upstream συνδέεται και με τον ρόλο της εταιρείας ως ομίλου με ισχυρή ελληνική ταυτότητα.

Enerwave και λιανική: στόχος το 10% και πρωτιά της ΕΚΟ

Στην ηλεκτρική ενέργεια, η πλήρης εξαγορά της Enerwave αποδίδει ήδη θετικά, με στόχο μερίδιο αγοράς 10% εντός τριετίας. Σημαντική βαρύτητα δίνεται στα σταθερά τιμολόγια, τα οποία σήμερα αντιπροσωπεύουν 60% της πελατειακής βάσης.

Στη λιανική καυσίμων, μέσω ΕΚΟ και BP, η ΕΚΟ βρίσκεται από το 2025 στην πρώτη θέση της αγοράς, τόσο σε αριθμό πρατηρίων όσο και σε συνολικό αποτύπωμα. Παράλληλα, η ανανέωση της σύμβασης χρήσης του σήματος BP για 10 ακόμη χρόνια επιβεβαιώνει τα υψηλά standards αξιοπιστίας του Ομίλου.

Στόχος: βιώσιμη ανάπτυξη σε απαιτητικό περιβάλλον

Κλείνοντας, ο κ. Σιάμισιης τόνισε ότι το εξαιρετικό 2025 ανεβάζει αυτομάτως τον πήχη για το 2026, με τη Helleniq Energy να στοχεύει σε βιώσιμη μεγέθυνση και κεφαλαιοποίηση των στρατηγικών επενδύσεων, σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών και ενεργειακών προκλήσεων.

