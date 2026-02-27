Η Helleniq Energy έχει πλέον διαμορφώσει μια σταθερή βάση κερδοφορίας άνω του 1 δισ. ευρώ, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Ανδρέα Σιάμισιη να διαμηνύει ότι ο όμιλος «έχει ανέβει κατηγορία» και εισέρχεται σε περίοδο διατηρήσιμης υψηλής απόδοσης τα επόμενα χρόνια.

Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα του 2025, ο επικεφαλής του ομίλου ανέφερε ότι η χρονιά έκλεισε με καθαρή λειτουργική κερδοφορία 1,1 δισ. ευρώ, επίδοση που καταγράφεται για τέταρτη διαδοχική χρονιά. Όπως σημείωσε, το επίπεδο αυτό αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς, ανεξαρτήτως των διακυμάνσεων της αγοράς.

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν κοντά στα 500 εκατ. ευρώ, ενώ προτείνεται συνολικό μέρισμα 0,60 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο κατά 0,15 ευρώ σε σχέση με πέρυσι, εν μέρει λόγω της ειδικής διανομής από την πώληση της ΔΕΠΑ Εμπορίας. Ο όμιλος, σύμφωνα με τη διοίκηση, διατηρεί ισχυρό ισοζύγιο, με επενδύσεις ύψους έως 500 εκατ. ευρώ στις ΑΠΕ να υλοποιούνται χωρίς επιβάρυνση του ισολογισμού, στη βάση «υγιούς μόχλευσης και πιστοληπτικού προφίλ».

Διύλιση: Ανθεκτικότητα σε κύκλο και διακοπές

Το 2025 περιλάμβανε σημαντικά προγραμματισμένα shutdowns, όπως το turnaround στην Ελευσίνα και διακοπή στον Ασπρόπυργο. Παρά ταύτα, η παραγωγή κινήθηκε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Τα περιθώρια διύλισης διαμορφώνονται μεταξύ 9 και 11 δολαρίων ανά βαρέλι, μετά από ισχυρή ανάκαμψη στις αρχές του έτους, αν και η διοίκηση αναγνωρίζει τον κυκλικό χαρακτήρα τους.

Το κρίσιμο στοιχείο, σύμφωνα με τον CEO, είναι ότι η νέα δομή του ομίλου επιτρέπει διαχείριση της μεταβλητότητας, καθώς η κερδοφορία δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τα διυλιστικά περιθώρια αλλά από ευρύτερη, διαφοροποιημένη δραστηριότητα.

Εμπορία: Καλύτερη επίδοση των τελευταίων ετών

Στον τομέα της εμπορίας, το 2025 καταγράφηκε η ισχυρότερη επίδοση marketing των τελευταίων ετών, ως αποτέλεσμα ολιστικής στρατηγικής που περιλαμβάνει αύξηση μεριδίων αγοράς, διείσδυση premium καυσίμων, ανάπτυξη δικτύου και ενίσχυση των non-fuel retail (NFR) δραστηριοτήτων.

Η βελτίωση της κερδοφορίας στην εγχώρια αγορά αποδίδεται κυρίως στην αυστηροποίηση ελέγχων και στον περιορισμό πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού, καθώς και στην αναδιάρθρωση του δικτύου. Παράλληλα, η δεκαετής παράταση χρήσης του σήματος BP στην Ελλάδα ενισχύει τη διεθνή τοποθέτηση του ομίλου.

Ηλεκτρισμός και ΑΠΕ: Ο δεύτερος πυλώνας ανάπτυξης

Το 2025 αποτέλεσε το πρώτο έτος πλήρους ενοποίησης της EnerWave, με εγκατεστημένη ισχύ 1,4 GW, παραγωγή 3,7 TWh και απασχολούμενο κεφάλαιο περίπου 1 δισ. ευρώ. Στις ΑΠΕ, οι καιρικές συνθήκες και οι περικοπές επηρέασαν τα αποτελέσματα, ωστόσο το pipeline παραμένει ισχυρό, με ορατότητα για 1,5 GW έως το 2027 σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία.

Η στρατηγική προβλέπει EBITDA έως 300 εκατ. ευρώ από τον τομέα ενέργειας έως το 2030, διαμορφώνοντας έναν δεύτερο, διαφοροποιημένο πυλώνα κερδοφορίας. Στην EnerWave, η αναδιοργάνωση της εμπορικής πολιτικής και η βελτιστοποίηση διαχείρισης ενέργειας οδήγησαν σε αύξηση 27% του προσαρμοσμένου EBITDA στα 54 εκατ. ευρώ, με το μοντέλο ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου να αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής.

Upstream και διεθνείς κινήσεις

Στον τομέα έρευνας και παραγωγής, προχωρά συμφωνία με τη Chevron για έρευνες, ενώ έχει ολοκληρωθεί farm-out με την ExxonMobil στο Block 2. Η στρατηγική μετάβασης σε portfolio model στοχεύει σε μικρότερα ποσοστά συμμετοχής με ευρύτερη διασπορά κινδύνου.

Παράλληλα, η επαναλειτουργία του αγωγού Θεσσαλονίκης–Σκοπίων εκτιμάται ότι θα προσθέσει 5–10 εκατ. ευρώ ετησίως από το 2026.

Μήνυμα προς την αγορά

Η διοίκηση υπογραμμίζει ότι ο όμιλος έχει μετασχηματιστεί ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια, ενισχύοντας διακυβέρνηση, λειτουργική αποτελεσματικότητα και ανθεκτικότητα. Το βασικό μήνυμα προς την αγορά είναι ότι η κερδοφορία άνω του 1 δισ. ευρώ δεν αποτελεί συγκυριακό αποτέλεσμα ευνοϊκού κύκλου, αλλά τη νέα κανονικότητα ενός ομίλου που έχει «ανέβει κατηγορία».

