Συμφωνία με τη Chevron αναμένεται να υπογραφεί τον Φεβρουάριο στην Κωνσταντινούπολη, όπως δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ σε συνέντευξή του στο τουρκικό κανάλι A Haber, χαρακτηρίζοντας το 2026 «χρυσή χρονιά» για την ενεργειακή διπλωματία και την παραγωγή.

Ο Μπαϊρακτάρ υπενθύμισε ότι τον Ιανουάριο υπεγράφη συμφωνία με την ExxonMobil για κοινές έρευνες στη Μεσόγειο, στη Μαύρη Θάλασσα και σε άλλες περιοχές διεθνώς, σημειώνοντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλες διεθνείς συνεργασίες. Όπως είπε, μέσα στο 2026 θα ανακοινωθούν συγκεκριμένα έργα έρευνας και εξερεύνησης.

Bloomberg: Η Τουρκία σε συνομιλίες με την Chevron για Φυσικό Αέριο και πετρέλαιο

Όπως έγραφε και το Bloomberg για το θέμα, η πιθανή συμφωνία είναι η τελευταία κίνηση της Άγκυρας για την ενίσχυση της παραγωγής ενέργειας και έρχεται εν μέσω μιας ευρύτερης αναθέρμανσης των σχέσεων ΗΠΑ-Τουρκίας. Θα ακολουθήσει μια συμφωνία με την Exxon Mobil Corp τον Ιανουάριο για κοινή εξερεύνηση στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο.

“Η Chevron διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο εξερεύνησης και παραγωγής παγκοσμίως και συνεχίζει να αξιολογεί πιθανές ευκαιρίες”, δήλωσε στο Bloomberg εκπρόσωπος της Chevron. “Είναι γενική μας πολιτική να μην σχολιάζουμε εμπορικά θέματα”.

Δεν είναι σαφές σε ποια έργα θα μπορούσαν να συνεργαστούν οι εταιρείες. Η TPAO δραστηριοποιείται ήδη στη Μαύρη Θάλασσα, το Ιράκ, τη Ρωσία και τη Σομαλία, και στο παρελθόν έχει πραγματοποιήσει γεωτρήσεις στην ανατολική Μεσόγειο, όπου η Chevron εκμεταλλεύεται κοιτάσματα σε ισραηλινά και κυπριακά ύδατα.

Η Άγκυρα έχει επιδιώξει να μειώσει την σχεδόν πλήρη εξάρτησή της από το εισαγόμενο πετρέλαιο και φυσικό αέριο τα τελευταία χρόνια αυξάνοντας την εγχώρια παραγωγή και επεκτείνοντας τις δραστηριότητες της TPAO στο εξωτερικό.

Η εταιρεία έχει επεκτείνει τον στόλο της από εξειδικευμένα πλοία για υπεράκτια εξερεύνηση και πρόσφατα ανακοίνωσε σχέδια για άντληση έως και 4 δισ. δολ. στην πρώτη της πώληση ισλαμικού χρέους.

Ένα από τα νεότερα πλοία της TPAO, που ονομάζεται Cagri Bey, αναμένεται να ξεκινήσει τις εργασίες γεώτρησης στη Σομαλία τον Απρίλιο ή τον Μάιο, δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας Alparslan Bayraktar στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα TRT Haber την περασμένη εβδομάδα.

Insider / ΚΥΠΕ