Η κρατική ενεργειακή εταιρεία της Τουρκίας βρίσκεται σε συνομιλίες με την Chevron Corp για κοινή εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου μεταδίδει το Bloomberg επικαλούμενο Τούρκο αξιωματούχο με γνώση των συζητήσεων.

Η Turkish Petroleum Corp, γνωστή ως TPAO, θα συνεργαστεί με την Chevron σε σεισμικές μελέτες και γεωτρήσεις, δήλωσε ο αξιωματούχος, ζητώντας να μην κατονομαστεί επειδή οι συνομιλίες είναι ιδιωτικές.

Η πιθανή συμφωνία είναι η τελευταία κίνηση της Άγκυρας για την ενίσχυση της παραγωγής ενέργειας και έρχεται εν μέσω μιας ευρύτερης αναθέρμανσης των σχέσεων ΗΠΑ-Τουρκίας. Θα ακολουθήσει μια συμφωνία με την Exxon Mobil Corp τον Ιανουάριο για κοινή εξερεύνηση στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο.

Το υπουργείο Ενέργειας της Τουρκίας δεν απάντησε σε αίτημα του Bloomberg για σχολιασμό. Δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία με την TPAO για κάποια δήλωση.

“Η Chevron διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο εξερεύνησης και παραγωγής παγκοσμίως και συνεχίζει να αξιολογεί πιθανές ευκαιρίες”, δήλωσε στο Bloomberg εκπρόσωπος της Chevron. “Είναι γενική μας πολιτική να μην σχολιάζουμε εμπορικά θέματα”.

Δεν είναι σαφές σε ποια έργα θα μπορούσαν να συνεργαστούν οι εταιρείες. Η TPAO δραστηριοποιείται ήδη στη Μαύρη Θάλασσα, το Ιράκ, τη Ρωσία και τη Σομαλία, και στο παρελθόν έχει πραγματοποιήσει γεωτρήσεις στην ανατολική Μεσόγειο, όπου η Chevron εκμεταλλεύεται κοιτάσματα σε ισραηλινά και κυπριακά ύδατα.

Η Άγκυρα έχει επιδιώξει να μειώσει την σχεδόν πλήρη εξάρτησή της από το εισαγόμενο πετρέλαιο και φυσικό αέριο τα τελευταία χρόνια αυξάνοντας την εγχώρια παραγωγή και επεκτείνοντας τις δραστηριότητες της TPAO στο εξωτερικό.

Η εταιρεία έχει επεκτείνει τον στόλο της από εξειδικευμένα πλοία για υπεράκτια εξερεύνηση και πρόσφατα ανακοίνωσε σχέδια για άντληση έως και 4 δισ. δολ. στην πρώτη της πώληση ισλαμικού χρέους.

Ένα από τα νεότερα πλοία της TPAO, που ονομάζεται Cagri Bey, αναμένεται να ξεκινήσει τις εργασίες γεώτρησης στη Σομαλία τον Απρίλιο ή τον Μάιο, δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας Alparslan Bayraktar στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα TRT Haber την περασμένη εβδομάδα.

