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Η Ουκρανία έχει πληροφορίες ότι η Ρωσία σχεδιάζει νέες χερσαίες επιθέσεις εναντίον του Κιέβου και του Τσερνίχιβ -την ίδια στιγμή που η Μόσχα εντείνει τις επιθέσεις με drones σε ουκρανικές πόλεις.

Όπως αναφέρει το Politico, ο Πάβλο Παλίσα, αναπληρωτής επικεφαλής του προεδρικού γραφείου της Ουκρανίας, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι πολιτικοί ηγέτες του Κρεμλίνου έχουν λάβει από τους Ρώσους στρατιωτικούς αρχηγούς τον σχεδιασμό και την προετοιμασία επιθέσεων στις δύο πόλεις.

Ο Παλίσα δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ακόμη στοιχεία ότι ρωσικά στρατεύματα συγκεντρώνονται για να πραγματοποιήσουν τις επιθέσεις και ότι η προτεραιότητα της Ουκρανίας είναι να «αποτρέψει τη δημιουργία συνθηκών για να μπορέσουν οι Ρώσοι να εξαπολύσουν οποιεσδήποτε επιθετικές ενέργειες».

Οι ρωσικές δυνάμεις είχαν επιχειρήσει χερσαία επίθεση στο Κίεβο στην αρχή της ολοκληρωτικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, η οποία ξεκίνησε εν μέρει από τη γειτονική Λευκορωσία, αλλά τελικά απωθήθηκαν από τον ουκρανικό στρατό.

Τα σχόλια του Παλίσα έρχονται λίγο μετά από ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal ότι η Ρωσία δοκιμάζει την ικανότητά της να κινητοποιήσει περισσότερα στρατεύματα. Το Κρεμλίνο χάνει τώρα περισσότερα στρατεύματα από όσα μπορεί να στρατολογήσει, ενώ αυτή η αυξανόμενη μείωση Ρώσων στρατιωτών αντανακλά τους φόβους ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να ανακοινώσει μια νέα επιχείρηση εις βάρος της Ουκρανίας.

Τουσκ: Η κλιμάκωση από την πλευρά της Ρωσίας προχωρά

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε σήμερα ότι «η κλιμάκωση από την πλευρά της Ρωσίας προχωρά». Τα σχόλια του Τουσκ έγιναν μετά από ενημέρωση που έλαβε από τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, λίγες ημέρες αφότου ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ πραγματοποίησε μια απροσδόκητη επίσκεψη στη Μόσχα, όπου προειδοποίησε Ρώσους αξιωματούχους να μην κλιμακώσουν τη σύγκρουση με τους συμμάχους της Αμερικής στο ΝΑΤΟ.

Η Ουκρανία χρειάζεται περισσότερη αεροπορική υποστήριξη, δήλωσε ο Τουσκ, προσθέτοντας ότι οι επόμενοι έξι μήνες «θα είναι καθοριστικοί και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι ως Πολωνία και ΝΑΤΟ για διάφορα σενάρια».

Από τη πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία βομβαρδίζει το Κίεβο με «ουσιαστικά αδιάκοπη επίθεση από drones».

iefimerida.gr