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Σημαντική εξέλιξη στην προσφυγή του Οδυσσέα Μιχαηλίδη ενώπιον του ΕΔΑΔ, καθώς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κοινοποίησε στην Κυπριακή Δημοκρατία το σκέλος της υπόθεσης που αφορά πιθανή παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης.

Σύμφωνα με ανάρτηση του τέως Γενικού Ελεγκτή, το Δικαστήριο εξετάζει κατά πόσο η απομάκρυνσή του από τη θέση συνιστούσε επέμβαση στο δικαίωμά του να εκφράζεται για ζητήματα δημοσίου ενδιαφέροντος στο πλαίσιο των καθηκόντων του, καθώς και κατά πόσο μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να έχει αποτρεπτικό αποτέλεσμα στην άσκηση του ελεγκτικού και θεσμικού ρόλου.

Ο ίδιος χαρακτηρίζει την εξέλιξη θετική, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι δεν προδικάζει ούτε το παραδεκτό ούτε την τελική απόφαση του ΕΔΑΔ επί της ουσίας.

Αυτούσια η ανάρτηση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη

Μια σημαντική και θετική εξέλιξη στην προσφυγή μου ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Στις 20 Αυγούστου 2026, ο Πρόεδρος του Πέμπτου Τμήματος του ΕΔΑΔ αποφάσισε να κοινοποιήσει στην Κυπριακή Δημοκρατία το σκέλος της προσφυγής μου που αφορά τον ισχυρισμό για παραβίαση του Άρθρου 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο προστατεύει την ελευθερία της έκφρασης.

Πρόκειται για το σκέλος που αφορά τον πυρήνα της υπόθεσης: κατά πόσο η απόλυσή μου από τη θέση του Γενικού Ελεγκτή συνιστούσε παραβίαση του δικαιώματός μου στην ελευθερία της έκφρασης, σε σχέση με δημόσιες τοποθετήσεις και ενέργειες για ζητήματα δημοσίου ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων μου, καθώς και το αποτρεπτικό αποτέλεσμα (chilling effect) που μια τέτοια απόλυση μπορεί να έχει στην άσκηση του ελεγκτικού και θεσμικού ρόλου.

Η κοινοποίηση δεν αποτελεί απλή διοικητική διαβίβαση μιας προσφυγής από τη Γραμματεία προς το κράτος εναντίον του οποίου αυτή στρέφεται. Η απόφαση λήφθηκε από τον Πρόεδρο του Τμήματος του Δικαστηρίου και το συγκεκριμένο ζήτημα τίθεται πλέον ενώπιον της Κυπριακής Δημοκρατίας για να εξεταστεί περαιτέρω από το ΕΔΑΔ.

Η εξέλιξη αυτή είναι ασφαλώς θετική. Δεν προδικάζει, όμως, ούτε το παραδεκτό ούτε την τελική κρίση του Δικαστηρίου επί της ουσίας.

Στην επίσημη περιγραφή της υπόθεσης, το ίδιο το ΕΔΑΔ αναφέρεται σε δημόσιες δηλώσεις και τοποθετήσεις μου για ζητήματα δημόσιου διαλόγου και καταγράφει τη θέση μου ότι οι δημόσιες αυτές παρεμβάσεις και γενικότερα η συμπεριφορά που μου αποδόθηκε συνδέονταν με την άσκηση των επαγγελματικών μου καθηκόντων ως Γενικού Ελεγκτή.

Το Δικαστήριο θέτει δύο συγκεκριμένα ερωτήματα:

Κατά πόσο υπήρξε επέμβαση στο δικαίωμά μου στην ελευθερία της έκφρασης λόγω της απόλυσής μου από τη θέση του Γενικού Ελεγκτή. Εφόσον υπήρξε τέτοια επέμβαση, κατά πόσο αυτή προβλεπόταν από τον νόμο, εξυπηρετούσε θεμιτό σκοπό και ήταν «αναγκαία σε μια δημοκρατική κοινωνία».

Για την εξέταση των ερωτημάτων αυτών, το ΕΔΑΔ παραπέμπει ρητά σε σημαντική σχετική νομολογία του, μεταξύ άλλων στις υποθέσεις Baka κατά Ουγγαρίας, Danileţ κατά Ρουμανίας και Kövesi κατά Ρουμανίας – της Laura Codruța Kövesi, σημερινής Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως και επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), η οποία προηγουμένως είχε απολυθεί στη Ρουμανία από τη θέση της ως επικεφαλής της Εθνικής Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Διαφθοράς και δικαιώθηκε από το ΕΔΑΔ για παραβίαση, μεταξύ άλλων, της ελευθερίας της έκφρασής της.

Η υπόθεση ακολουθεί πλέον τη διαδικασία που προβλέπεται μετά την κοινοποίηση. Στην κατ’ αντιδικία φάση, η Κυπριακή Δημοκρατία θα κληθεί να καταθέσει τις θέσεις της επί των γεγονότων, του παραδεκτού και της ουσίας του παραπόνου.

Όταν αποφάσισα να προσφύγω στο ΕΔΑΔ, το έκανα γιατί πίστευα ότι υπήρχε μια ισχυρή υπόθεση που άξιζε να εξεταστεί. Ήμουν από την αρχή αισιόδοξος. Η σημερινή εξέλιξη ενισχύει αυτή την αισιοδοξία, χωρίς ασφαλώς να προδικάζει την τελική κρίση του Δικαστηρίου. Παραμένω συγκρατημένα αισιόδοξος και με απόλυτο σεβασμό στη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.