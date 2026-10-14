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Ο Γιώργος Τσιάκκας είναι ο καλεσμένος του νέου επεισοδίου του podcast του like.com.cy, «Winter@LIKE», με τον Χαράλαμπο Χειμώνα.

Ο γνωστός δημιουργός μεγάλων τηλεοπτικών και θεατρικών επιτυχιών ανοίγει την καρδιά του και μοιράζεται άγνωστες πτυχές της επαγγελματικής και προσωπικής του ζωής, σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη.

Μεταξύ άλλων, μιλά για τη νέα τηλεοπτική σειρά που ετοιμάζει, η οποία θα είναι αφιερωμένη στον βίο του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή, αποκαλύπτοντας πότε αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στην τηλεόραση. Παράλληλα, αναφέρεται στις πολυάριθμες θεατρικές παραγωγές του και στα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια.

Ο αγαπημένος σεναριογράφος και ηθοποιός κάνει μια αναδρομή στα παιδικά του χρόνια στην Άλωνα, μιλώντας με αγάπη για τους γονείς του, τις σκανδαλιές της παιδικής του ηλικίας, αλλά και τις σπουδές του στην Αθήνα, που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του.

Από τη συζήτηση δεν θα μπορούσε να λείπει η αναφορά στη σύζυγό του, Χριστίνα Παυλίδου, με την οποία μοιράζεται τη ζωή του για περισσότερα από τριάντα χρόνια. Ο Γιώργος Τσιάκκας μιλά για την κοινή τους πορεία, την οικογένεια που δημιούργησαν και τα τέσσερα παιδιά τους, τα οποία ακολουθούν τα καλλιτεχνικά χνάρια των γονιών τους.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στη γνωριμία του με τον γέροντα Γαβριήλ, μια συνάντηση που, όπως εξομολογείται, έμελλε να αλλάξει τη ζωή του και να επηρεάσει βαθιά τη σχέση του με τη σύζυγό του.

«Άνοιξε μπροστά μας ένας καινούργιος κόσμος γιατί είχαμε δει εκείνη την ημέρα τον άνθρωπο του Θεού. Ο γέροντας Γαβριήλ ήταν αυτός που έβαλε τις γερές βάσεις για τον γάμο μας», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γιώργος Τσιάκκας.

Ακόμη, μιλά ανοιχτά για τον εθισμό του στον τζόγο κατά τα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής του, έναν εθισμό που, όπως αποκαλύπτει, ξεπέρασε μετά τη γνωριμία του με τον γέροντα Γαβριήλ.

Μάλιστα, μοιράζεται ένα συγκλονιστικό περιστατικό που συνέβη δέκα χρόνια αργότερα, όταν βρέθηκε στη Μόσχα για τα γυρίσματα της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς «Βουράτε Γειτόνοι».