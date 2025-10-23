Συνολικά 1.669 ακίνητα πωλήθηκαν τον τελευταίο χρόνο σε ξένους αγοραστές, σύμφωνα με στοιχεία που κατέθεσε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Χρίστου Χριστοφίδη, ο οποίος κάλεσε τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή σχετικά με τις πωλήσεις ακίνητης περιουσίας σε υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε υπηκόους τρίτων χωρών κατά τον τελευταίο χρόνο.

Όσον αφορά τις πωλήσεις εγγεγραμμένων κατοικιών για τη χρονική περίοδο 15/9/2024-15/9/2025, αυτές ανήλθαν σε 385 για ευρωπαίους αγοραστές και 577 για μη ευρωπαίους. Οι πλείστες σημειώθηκαν στην επαρχία Πάφου.

Οι πωλήσεις οικοπέδων για την ίδια χρονική περίοδο ανήλθαν σε 218 σε ευρωπαίους αγοραστές και σε 132 σε μη ευρωπαίους. Οι περισσότερες πωλήσεις οικοπέδων σε ευρωπαίους αγοραστές έγιναν στη Λεμεσό, ενώ σε μη ευρωπαίους στη Λάρνακα.

Το ίδιο χρονικό διάστημα πωλήθηκαν σε ευρωπαίους αγοραστές 276 χωράφια και 81 σε μη ευρωπαίους.

Αναλυτικά στην επαρχία Λευκωσίας, προκύπτει ότι την πρωτιά στους ξένους αγοραστές κρατούν οι Ελλαδίτες (403).

Στην επαρχία Αμμοχώστου, από την άλλη, οι πλείστοι ξένοι αγοραστές προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο (220).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επαρχία Λάρνακας, όπου οι περισσότεροι ξένοι αγοραστές προέρχονται από το Ισραήλ, με το σύνολο των ιδιοκτησιών τους να φτάνει τις 850. Δεύτεροι στη λίστα παρουσιάζονται οι Λιβανέζοι, με 723 ιδιοκτησίες και τρίτοι οι Βρετανοί με 302.

Στην επαρχία Λεμεσού, την πρωτιά κατέχουν οι Ρώσοι με 846 ιδιοκτησίες, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι Ισραηλίτες με 571 και τρίτοι οι Ελλαδίτες με 261.

Στην επαρχία Πάφου οι περισσότεροι ξένοι αγοραστές προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο, με το σύνολο των ιδιοκτησιών τους να ανέρχεται στις 890, ενώ πολύ κοντά είναι οι Ισραηλίτες με 683 ιδιοκτησίες. Ακολουθούν οι Ρώσοι με 327 και οι Ελλαδίτες με 257.

Αναφορικά με το ερώτημα σχετικά με τον αριθμό ξενοδοχειακών μονάδων που πωλήθηκαν, ο υπουργός σημειώνει πως δεν έχει εντοπιστεί οποιαδήποτε πώληση που να αφορά εγγεγραμμένη ξενοδοχειακή μονάδα κατά την εν λόγω περίοδο.

Αναφορικά με το ερώτημα σχετικά με τον αριθμό των Φυσικών Προσώπων, διαθέσιμες αναφορές για τους αλλοδαπούς αγοραστές (Ευρωπαίους και Μη) είναι αναρτημένες στη Διαδικτυακή Πύλη ΤΚΧ – “DLS Portal”, στον σύνδεσμο https://portal.dls.moi.gov.c/stats_category/enimerosi/statistika/poliseon/.

Στο ερώτημα σχετικά με τον αριθμό πολυκατοικιών που πωλήθηκαν, ο υπουργός ανέφερε πως «για τις περιπτώσεις που δεν έχει εκσυγχρονιστεί ο τίτλος με την εγγραφή της πολυκατοικίας, δεν είναι εφικτή η παροχή τέτοιας πληροφόρησης διότι δεν μπορούν να εντοπιστούν. Για τις περιπτώσεις που εκσυγχρονίζεται και εγγράφεται μια πολυκατοικία με οριζόντιο διαχωρισμό, προκύπτουν και ακολούθως μεταβιβάζονται ξεχωριστοί τίτλοι για κάθε μονάδα (διαμερίσματα, καταστήματα, γραφεία κλπ.). Συνεπώς, δεν είναι εφικτό να δοθεί η οποιαδήποτε πληροφόρηση για πολυκατοικίες».