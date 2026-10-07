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Απ’ όλες τις ομιλίες που εκφωνήθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών στην Νέα Υόρκη, εκείνη που ξεχώρισε από πολλούς ήταν της Ραουάν Οσμάν, η οποία σε μόλις 90 δευτερόλεπτα ξεφώνισε πανηγυρικά τα καθεστώτα του Κατάρ, του Ιράν, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, του Λίβανου και της Συρίας.

«Καταθέτω ενώπιον του Θεού: Το Ισραήλ δεν είναι το πρόβλημα. Είστε και εσείς, όπως και εγώ, έξαλλοι με τον πόλεμο στη Γάζα. Από τις 7 Οκτωβρίου επισκέφτηκα το Ισραήλ 9 φορές. Και θέλω να εξομολογηθώ, ότι το πρόβλημα που έχουμε δεν είναι το Ισραήλ.

Πριν από δύο εβδομάδες, το Ισραήλ έθαψε τη Σιερί Μπίμπας και τα παιδιά της, Αριέλ και Κφίρ. Η Χαμάς είπε ότι τους είχε συλλάβει. Ιατροδικαστικές έρευνες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά στραγγαλίστηκαν στον λαιμό στη Γάζα, μέχρι που πέθαναν.

Όμως –συνεχίζει η Οσμάν– όλοι εκείνοι που επιρρίπτουν τις ευθύνες μόνο στο Ισραήλ, καλύτερα να κοιταχτούν στον καθρέφτη τους.

Ερωτώ, συγκεκριμένα το Κατάρ: Γιατί δεν συλλάβατε τους ηγέτες της Χαμάς στη Ντόχα και να απαιτήσετε από αυτούς να απελευθερώσουν όλους τους ομήρους; Πείτε μου, γιατί χρηματοδοτήσατε την τρομοκρατία;

Ερωτώ και το Ιράν, γιατί στέλνετε δισεκατομμύρια στη Χαμάς και στη Χεζμπολάχ, αντί να ελευθερώσετε τους δικούς σας ανθρώπους, που υποφέρουν από καταπίεση και φτώχεια;».

Η Οσμάν δεν χαρίστηκε ούτε και στη «βολικά ουδέτερη» Αίγυπτο, η οποία, όμως, χρέωνε τους ανθρώπους από τη Γάζα χιλιάδες δολάρια για να τους βοηθήσουν, δήθεν, να γλυτώσουν από τον πόλεμο. «Πώς μπορείτε να δίνετε μαθήματα για την ανηθικότητα της εκκένωσης των απλών ανθρώπων από την Γάζα;».

«Ιορδανία. Γιατί εσύ αρνήθηκες να δεχτείς και να περιθάλψεις τους ανθρώπους; Δεν είναι και δικοί σας άνθρωποι εκείνοι;».

«Ο Λίβανος, αντί να συζητά για τον πολιτικό ρόλο της Χεζμπολάχ, απέκλεισε το κόμμα».

«Εσύ, Συρία: Εάν ο καινούργιος σας Πρόεδρος είναι ειλικρινής για τη μετάλλαξή του, του ζητώ να επιστρέψει τη σορό του γεννημένου στην Αίγυπτο, Έλι Κοέν. Ισραηλινού κατασκόπου. Που είναι γνωστός για την κατασκοπία του στη Συρία μεταξύ 1961 και 1965, όπου και ανέπτυξε στενές σχέσεις με την πολιτική και στρατιωτική ιεραρχία της Συρίας».

Στις 3 Μαρτίου 2025, η Ραουάν Οσμάν, μιλώντας ενώπιον του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών.

Ανάρτηση της Ημέρας, στο «Χ» από τον Φώτη Κοκοτό, @FotisKokotos, Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος, με σπουδές στο Cambridge και το UCLA, δηλώνει «Προοδευτικός Φιλελεύθερος», είναι δωρητής οργάνων, υπηρέτησε στις Ειδικές Δυνάμεις του ελληνικού στρατού και είναι πατέρας 3 κοριτσιών. Να τι έγραψε:

«Ομολόγησαν Γερμανοί κατηγορούμενοι ότι πληρώνονταν από Ρώσους πράκτορες για να κάνουν “οικολογικό ακτιβισμό” και έτσι να πληγεί το Πράσινο Κόμμα που στήριζε την Ουκρανία. Αυτά τα χαρτζιλίκια των Ρώσων πρακτόρων έχουν αγοράσει πολλές χιλιάδες χρήσιμους πονηρούς και στην Ελλάδα».

ΥΓ: «Αμ πώς», όπως έλεγε ο μέγας Χατζηχρήστος και τα πράγματα έμπαιναν στη θέση τους!