Ώρες φαίνεται πως μετράει μία νέα σαρωτική επιχείρηση των ΗΠΑ κατά του Ιράν, καθώς λίγο μετά την αποκάλυψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Axios για μια πιθανή «μαζική επίθεση», αυξάνονται τα επίπεδα συναγερμού στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει την Παρασκευή (24/7) κορυφαίους υπουργούς και συνεργάτες του για σύσκεψη εθνικής ασφάλειας με τις φήμες να φουντώνουν γύρω από μια άμεση κοινή επίθεση με τις ΗΠΑ.

Άλλωστε, νωρίτερα, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ είχε κατηγορήσει τους Χούθι ότι ξαναρχίζουν τις επιθέσεις επιτιθέμενοι σε δύο πλοία της Σαουδικής Αραβίας και εάν συνεχίσουν «…οι ΗΠΑ θα θεωρήσουν το Ιράν υπεύθυνο και θα επιβληθούν σημαντικές στρατιωτικές τιμωρίες στο Ιράν και, φυσικά, στους ίδιους τους Χούθι».

Οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι η σύγκρουση οδηγείται προς νέα κλιμάκωση εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και Ισραήλ, γεγονός που δημιουργεί νέα αρνητικά δεδομένα και στον «υβριδικό πόλεμο» των καυσίμων.

«Δεν έχουν υποφέρει αρκετά»

«Σκέφτομαι μια μαζική επίθεση. Μεγαλύτερη από ποτέ. Είμαι κοντά στο να πάρω μια απόφαση. Είμαστε όλοι έτοιμοι γι’ αυτήν», είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στο Axios, προειδοποιώντας πως εξετάζονται επιθέσεις «μεγαλύτερες από αυτές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Επική Οργή».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ισραήλ «θα συμμετάσχει σε δύο λεπτά αν τους το ζητήσω», αλλά πρόσθεσε ότι «δεν χρειαζόμαστε κανέναν» για μια νέα επιχείρηση εναντίον του Ιράν. Είπε πάντως, ότι ξέρει πως θα υπάρξουν «συνέπειες» για την συμμετοχή του Ισραήλ στις επιθέσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε πως οι Ιρανοί «θέλουν να διαπραγματευτούν» αλλά δεν είναι έτοιμοι να καταλήξουν σε συμφωνία αυτή τη στιγμή. «Δεν έχουν υποφέρει ακόμα αρκετά» σχολίασε.

Πηγές του Axios αναφέρουν πως η ιρανική ηγεσία δεν έχει αποδεχθεί την τελευταία πρόταση που υποβλήθηκε. «Προσπαθούμε, αλλά οι Ιρανοί δεν βοηθούν» είπε αξιωματούχος στο μέσο.

Ο Νετανιάχου περιμένει… σήμα του Τραμπ

Από την άλλη, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συγκαλέσει την Παρασκευή σύσκεψη εθνικής ασφάλειας, όπως ανέφερε στους «Times of Israel» το γραφείο ενός από τους υπουργούς. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί εν μέσω των νέων απειλών του Τραμπ κατά του Ιράν.

Ωστόσο, οι ισραηλινοί αξιωματούχοι δεν είναι σίγουροι για την πορεία των εξελίξεων. «Όλα εξαρτώνται από τον Τραμπ», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος στο Channel 12. «Δεν γνωρίζουμε προς τα πού κατευθύνεται. Κινείται μεταξύ μιας σημαντικής κλιμάκωσης και μιας σταδιακής κλιμάκωσης».

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας εκτιμούν ότι, εάν ορισμένες εγκαταστάσεις στο Ιράν δεχθούν αμερικανικές επιθέσεις, το Ιράν θα μπορούσε να επιτεθεί στο Ισραήλ. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, «το Ισραήλ θα αντιδράσει, και θα αντιδράσει με ισχύ», σημείωσε ένας αξιωματούχος.

Το Ιράν εξοπλίζει τους Χούθι

Την ίδια ώρα, το Ιράν φέρεται να εξοπλίζει τους Χούθι στέλνοντας αυτόν τον μήνα στην Υεμένη διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης, στρατιωτικούς συμβούλους και εξαρτήματα για πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με τέσσερις πηγές τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Οι πηγές, εκ των οποίων δύο ιρανικές, ο υπουργός Πληροφοριών της Υεμένης και ένας αναλυτής θεμάτων περιφερειακής ασφάλειας είπαν ότι το Ιράν μετέφερε αεροπορικώς μέλη των Φρουρών και εξοπλισμό με μια πτήση από την Τεχεράνη στις 13 Ιουλίου. Η εξέλιξη αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι τώρα.

Οι δύο ιρανικές πηγές είπαν στο Reuters ότι στην πτήση της εταιρείας Mahan Air επέβαιναν 10-21 μέλη των Φρουρών, μεταξύ των οποίων ήταν και υψηλόβαθμοι διοικητές.

Το αεροσκάφος επρόκειτο να προσγειωθεί στη Σαναά, η οποία ελέγχεται από τους Χούθι, όμως άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε στη Χοντέιντα, αφού το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας χτυπήθηκε από δυνάμεις της υποστηριζόμενης από τη Σαουδική Αραβία, διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης.

«Οι διοικητές των Φρουρών ταξίδεψαν εκεί για να στηρίξουν τις επιχειρήσεις των Χούθι και να τους εκπαιδεύσουν στα νέα πυραυλικά συστήματα», είπε μία από τις πηγές, σημειώνοντας ότι το Ιράν έστειλε και χρυσό για να χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητες των Χούθι.

Οι δύο ιρανικές πηγές ζήτησαν να μην κατονομαστούν για λόγους ασφαλείας. Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δεν ήταν άμεσα διαθέσιμο για κάποιο σχόλιο. Η Τεχεράνη αρνείται ότι εξοπλίζει τους Χούθι με πυραύλους.

Δεν υπάρχει κάποια απάντηση ούτε από την πλευρά των Χούθι, οι οποίοι αρνούνται ότι ενεργούν για λογαριασμό του Ιράν και λένε ότι κατασκευάζουν μόνοι τα όπλα τους.

Ξεπέρασε και τα 100 δολάρια το Brent

Σε έναν «παράλληλο πόλεμο», αυτό των καυσίμων, οι εντάσεις στα Στενά του Ορμούζ φαίνεται ότι εξαπλώνονται και πέρα από αυτά, όπως στο Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, γεγονός που απέφερε υψηλό δύο μηνών στις τιμές του πετρελαίου, λίγο αφότου οι Χούθι επιτέθηκαν στα δύο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα.

Ειδικότερα, το Brent «εκτινάσσεται» κατά 7,19% στα 100,83 δολάρια το βαρέλι, για πρώτη φορά από τα τέλη Μαΐου και το αμερικανικό αργό WTI ενισχύεται κατά 6,30% στα 92,30 δολάρια το βαρέλι.

Εκτός από την αναζωπύρωση της σύγκρουσης για τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ, οι Χούθι της Υεμένης άνοιξαν ένα νέο μέτωπο, στοχεύοντας πλοία που μεταφέρουν σαουδικό πετρέλαιο στο στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, αφού δήλωσαν ότι θα επιβάλουν ναυτικό αποκλεισμό στις μεταφορές από τη Σαουδική Αραβία.

Η πολιτοφυλακή των Χούθι επιτέθηκε σε δύο σαουδικά πετρελαιοφόρα στο πλαίσιο στρατιωτικής επιχείρησης, όπως ανακοίνωσε η ομάδα την Πέμπτη, ενώ σαουδικό πρακτορείο ειδήσεων επιβεβαίωσε αργότερα ότι ένα από τα δύο πλοία είχε τυλιχθεί στις φλόγες μετά από επίθεση ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η Goldman Sachs ανέφερε ότι η τιμή του Brent ενδέχεται να ξεπεράσει τα 120 δολάρια ανά βαρέλι το δ’ τρίμηνο και να κυμανθεί κατά μέσο όρο στα 100 δολάρια το επόμενο έτος, εάν η διακοπή της κυκλοφορίας στο Στενό του Ορμούζ παραμείνει έως το 2027, με περαιτέρω ανοδική τάση εάν το Στενό του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ και η Διώρυγα του Σουέζ υποστούν επίσης επίμονη διακοπή της κυκλοφορίας.

cnn.gr