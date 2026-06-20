Τέσσερα παιχνίδια περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων.

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Το πρόγραμμα ανοίγει στις 20:00 με το… ντέρμπι της ημέρας ανάμεσα σε Ολλανδία και Σουηδία. Πρόκειται για μια άκρως ενδιαφέρουσα αναμέτρηση, με τους Ολλανδούς να θέλουν να πάρουν την πρώτη τους νίκη στη διοργάνωση, την ώρα που οι Σκανδιναβοί στοχεύουν στο 2/2. Οι «οράνιε» στην πρεμιέρα εμφανίστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων, με τους Ιάπωνες να προβάλλουν σθεναρή αντίσταση και να αποσπούν τον βαθμό της ισοπαλίας. Συγκεκριμένα, η ομάδα του Ρόναλντ Κούμαν είχε το προβάδισμα μέχρι τα τελευταία λεπτά και έδειχνε πως θα φτάσει στο τρίποντο, ωστόσο οι «σαμουράι» είχαν άλλη άποψη, ισοφαρίζοντας για το τελικό 2-2.

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