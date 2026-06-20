Παρά το γεγονός ότι ο κυπριακός Ελληνισμός την 24η Απριλίου 2004, στο δημοψήφισμα για το σχέδιο Ανάν, απέρριψε με συντριπτική πλειοψηφία τη λύση ΔΔΟ, η κυβέρνησή μας, όπως έπρατταν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, συνεχίζει να υποστηρίζει αυτή τη λύση. Είναι έλλειψη σεβασμού της πολιτικής ηγεσίας προς τη λαϊκή ετυμηγορία. Έλλειψη σεβασμού προς τον λαό είναι και το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις μας, με την επίκληση του απορρήτου των συνομιλιών, δεν έχουν ενημερώσει επίσημα τον λαό για τις συγκλίσεις που έχουν συμφωνηθεί (κεκτημένο των συνομιλιών). Η επίκληση του απορρήτου των συνομιλιών, για να μην κοινοποιούνται οι συγκλίσεις στον λαό, είναι αδικαιολόγητη, αφού αυτές είναι επίσημα γνωστές στην Τουρκία και Βρετανία και, επομένως, δεν τίθεται θέμα εθνικής ασφάλειας αν κοινοποιηθούν και στον λαό. Η κυβέρνησή μας και οι ηγεσίες των πολιτικών κομμάτων που υποστηρίζουν την ΔΔΟ, έχουν υποχρέωση να σεβαστούν τη λαϊκή ετυμηγορία και να απορρίψουν αυτή τη λύση. Το Κυπριακό πρέπει να επανατοποθετηθεί στην ορθή βάση του ως θέμα εισβολής, κατοχής, εποικισμού και εθνοκάθαρσης. Άμεση προτεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ) πρέπει να είναι η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης και στρατηγικός στόχος της, η προστασία των ελευθέρων περιοχών και ο αγώνας με όλα τα πολιτικά, διπλωματικά και νομικά μέσα για εφαρμογή του διεθνούς δικαίου στην Κύπρο (απομάκρυνση των τουρκικών κατοχικών δυνάμεων και εποίκων και επιστροφή των προσφύγων).

Η τουρκοβρετανικής προέλευσης ΔΔΟ (συγκαλυμμένη μορφή συνομοσπονδίας δύο κρατών), την οποία υποστηρίζει η κυβέρνησή μας, δεν διαφέρει πολύ από τη λύση δύο κρατών (συνομοσπονδία δύο κρατών) την οποία υποστηρίζει σήμερα η Τουρκία. Και οι δύο λύσεις είναι τουρκικών όρων.

Οι δηλώσεις του Προέδρου της ΚΔ για το Κυπριακό, με τη στήριξη και των ηγεσιών των πολιτικών κομμάτων που υποστηρίζουν την ΔΔΟ, μας προκαλούν ανησυχία, επειδή οι βάσεις που επικαλείται για επανέναρξη των συνομιλιών είναι προβληματικές. Δηλώνει, ότι επιδιώκουμε επανέναρξη των συνομιλιών για λύση ΔΔΟ στη βάση των ψηφισμάτων του ΣΑ/ΟΗΕ, του συμφωνημένου πλαισίου λύσης, του κοινοτικού κεκτημένου και του κεκτημένου των συνομιλιών, με στόχο την επανένωση/ απελευθέρωση της Κύπρου.

Κοινοτικό κεκτημένο: Με τις συμφωνημένες συγκλίσεις (ουσιαστικά οι δικές μας υποχωρήσεις), παραβιάζονται βασικές δημοκρατικές αρχές του κοινοτικού κεκτημένου και συγκεκριμένα: Η αρχή της πλειοψηφίας στη λήψη αποφάσεων (με το δικαίωμα βέτο στη μειοψηφία), η αρχή της ενότητας του κράτους και τα ανθρώπινα δικαιώματα της ατομικής ιδιοκτησίας, του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, της ελευθερίας εγκατάστασης (με την επιβολή εδαφικών ζωνών με εγγυημένες πλειοψηφίες κατοίκων και περιουσιών), η αρχή της ασφάλειας (με τον αφοπλισμό του κυπριακού κράτους μετά τη λύση. Θα αδυνατεί να ασκεί κυριαρχία στην επικράτεια του και να προστατεύει τα σύνορα και τους πολίτες του), η αρχή της μίας και μόνης κυριαρχίας (με τη διακήρυξη της 11/2/2014 καθορίστηκε, μετά από εμμονή της Τουρκίας, ότι η κυριαρχία θα προέρχεται εξίσου από τους Ελληνοκύπριους (Ε/κ) και τους Τουρκοκύπριους (Τ/κ). Ήταν προμήνυμα της σημερινής απαίτησης των Τ/κ για «κυρίαρχη ισότητα»).

Συμφωνημένο πλαίσιο λύσης: Στην πραγματικότητα δεν υφίσταται, αφού τον συμφωνημένο όρο «constituent states» οι Τούρκοι τον μεταφράζουν ως «ιδρυτικά κράτη» και οι Έλληνες ως «συνιστώσες πολιτείες» ή «ομοσπονδιακές μονάδες». Ήταν προμήνυμα της σημερινής απαίτησης των Τ/κ για λύση δύο ιδρυτικών κρατών στην Κύπρο.

Ψηφίσματα ΣΑ/ΟΗΕ για το Κυπριακό: Δεν πρέπει να μας δεσμεύει το ψήφισμα 649/1990 του ΣΑ/ΟΗΕ, το οποίο περιλαμβάνει τη ΔΔΟ ως λύση του Κυπριακού, επειδή (1) το ΣΑ/ΟΗΕ δεν είναι αρμόδιο να καθορίζει το πολίτευμα ενός κράτους, (2) η ΔΔΟ, που περιλήφθηκε στο συγκεκριμένο ψήφισμα το 1990, κατόπιν εισήγησης της Βρετανίας, απορρίφθηκε το 2004 από τον κυπριακό Ελληνισμό στο δημοψήφισμα για το σχέδιο Ανάν.

Επανένωση/ απελευθέρωση: Με τη ΔΔΟ όχι μόνο δεν επανενώνεται/ απελευθερώνεται η Κύπρος, αλλά νομιμοποιείται η διχοτόμηση (εδαφικές ζώνες που επέβαλε βίαια η εισβολή), καταλύεται η ΚΔ (αντικατάστασή της από δύο «constituent states») και επεκτείνεται ο στρατιωτικός και πολιτικός έλεγχος της Τουρκίας σε όλη την Κύπρο. Η Τουρκία θα θέσει το αφοπλισμένο κυπριακό κράτος υπό τον στρατιωτικό έλεγχό της, καθώς και υπό τον πολιτικό έλεγχό της, μέσω του βέτο των Τ/κ. Θα επιβάλλει τις αποφάσεις στο κυπριακό κράτος και θα αποκτήσει τον πολιτικό έλεγχο του. Οι Τ/κ είναι πλήρως εξαρτημένοι από την Τουρκία λόγω πλειονότητας των Τούρκων εποίκων και των διμερών συμφωνιών εξάρτησης του ψευδοκράτους από την Τουρκία, η οποία απαιτεί να ενσωματωθούν στη λύση του Κυπριακού όπως έπραξε στο σχέδιο Ανάν. Η ΔΔΟ, με βάση τα συμφωνηθέντα (συγκλίσεις), συγκροτεί θνησιγενές διχοτομικό κράτος, δυσλειτουργικό, πολύπλοκο, υπερβολικά μεγάλο και οικονομικά μη βιώσιμο. Πέραν τούτου, με τη ΔΔΟ θα αδρανοποιηθούν οι στρατηγικές συνεργασίες της ΚΔ με φίλες χώρες (Ελλάδα, Γαλλία, ΗΠΑ, Ισραήλ, ΗΑΕ, Ινδία κ.ά), τα ενεργειακά προγράμματα και οι οριοθετήσεις της ΑΟΖ της, επειδή προσκρούουν στα συμφέροντα της Τουρκίας, η οποία, μέσω του βέτο των Τ/κ, θα παρεμποδίσει τη συνέχισή τους.

Η εμμονή της κυβέρνησής μας, να μην σέβεται την ετυμηγορία του λαού, ο οποίος απέρριψε τη ΔΔΟ, να μην ενημερώνει τον λαό για τις συγκλίσεις των συνομιλιών και να υιοθετεί τη ΔΔΟ ως τη βάση της στρατηγική της στο Κυπριακό, δεν εξυπηρετεί τον εθνικό στόχο της επανένωσης/ απελευθέρωσης της Κύπρου. Η ΔΔΟ, συνιστά μέγα εθνικό κίνδυνο, αφού η εφαρμογή της θα θέσει όλη την Κύπρο υπό τον στρατιωτικό και πολιτικό έλεγχο της Τουρκίας, είτε απομακρυνθούν είτε όχι τα κατοχικά στρατεύματα.