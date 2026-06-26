Στις Βρυξέλλες βρέθηκε την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, συμμετέχοντας στη Συνάντηση Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων του παραδίδοντος και παραλαμβάνοντος Τρίο Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην τελετή λήξης των εργασιών της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ (EUMC).

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος οι Αρχηγοί Ενόπλων Δυνάμεων και οι στρατιωτικοί αντιπρόσωποι των κρατών-μελών που ολοκληρώνουν την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ – Πολωνία, Δανία και Κύπρος – καθώς και των χωρών που αναλαμβάνουν τη σκυτάλη, δηλαδή η Ιρλανδία, η Λιθουανία και η Ελλάδα. Παρών ήταν και ο Πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Seán Clancy.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στο έργο που έχει επιτελέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους τομείς της ασφάλειας, της στήριξης ανθρωπιστικών επιχειρήσεων, της υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και στις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση και στρατηγική αναβάθμιση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν οι νέες προτεραιότητες και θεματικές που θα προωθήσουν οι χώρες του επόμενου Τρίο Προεδρίας.

Στην παρέμβασή του, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς προχώρησε σε αποτίμηση των πρόσφατων εξελίξεων στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον ασφάλειας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί για την υλοποίηση των βασικών στόχων της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, επισημαίνοντας την ανάγκη συνέχισης των κοινών ευρωπαϊκών προσπαθειών για μια ισχυρότερη και πιο ανθεκτική Ένωση στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας.