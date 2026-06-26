Κορυφώνονται σήμερα στην Πάφο οι εργασίες της υψηλού επιπέδου διάσκεψης που οργανώνει από χθες η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με θέμα «Ενισχύοντας τα νησιά και τις παράκτιες κοινότητες της ΕΕ».

Στη διάσκεψη της Πάφου, την τελευταία της κυπριακής προεδρίας, λαμβάνουν μέρος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο πρωθυπουργός της Μάλτας, Robert Abela, Επίτροποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Υπουργοί της Κυπριακής Δημοκρατίας και κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και αξιωματούχοι ευρωπαϊκών θεσμών.

​Στη διάσκεψη γίνεται η παρουσίαση των δυο νέων, ολοκληρωμένων στρατηγικών της Επιτροπής για τα νησιά και τις παράκτιες περιοχές, από τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Επιτροπής και αρμόδιο για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις, Raffaele Fitto και τον Επίτροπο για την Αλιεία και τους Ωκεανούς, Κώστα Καδή.

​Κατά τις σημερινές εργασίες θα παρουσιαστεί το όραμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας και διαφοροποίησης, την υποστήριξη της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της συνδεσιμότητας και την ανάπτυξη συμπεριληπτικών και δυναμικών κοινοτήτων, προωθώντας παράλληλα το δικαίωμα παραμονής στις εν λόγω περιοχές.

​Χθες το απόγευμα οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν σε περιοχή της Πάφου με συγχρηματοδοτούμενα έργα και συγκεκριμένα από την οδό Γρηγόρη Αυξεντίου μέχρι το Χάνι του Ιμπραήμ στο εμπορικό κέντρο της πόλης. Το βράδυ παρατέθηκε το επίσημο δείπνο προς τους ευρωπαίους αξιωματούχους στο οποίο παρακάθησε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

​Οι σημερινές εργασίες της συνόδου θα αρχίσουν στις 9:30πμ με ομιλία από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον πρωθυπουργό της Μάλτας. Στις 10:30 θα ληφθεί η οικογενειακή φωτογραφία και οι εργασίες θα ολοκληρωθούν στη 1.00μμ.