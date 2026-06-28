Τραγωδία σημειώθηκε στη βορειοανατολική Γαλλία, όταν μικρό αεροσκάφος σχολής εκπαίδευσης αλεξιπτωτιστών υπέστη βλάβη και καρφώθηκε κατακόρυφα στο έδαφος στην πόλη Τομπλέν.

Το αεροσκάφος ανήκε σε μια σχολή εκπαίδευσης αλεξιπτωτιστών. Ο πιλότος και οι 10 επιβαίνοντες, πέντε μαθητευόμενοι και πέντε εκπαιδευτές, σκοτώθηκαν στο δυστύχημα, ανέφερε η περιφέρεια.

Ο περιφερειάρχης Ιβ Σεγκί περιέγραψε στο τηλεοπτικό δίκτυο BFM πως το αεροσκάφος φαίνεται πως υπέστη κάποια βλάβη προτού βυθιστεί κατακόρυφα και συντριβεί στο έδαφος. Το δυστύχημα σημειώθηκε σε μια οικιστική περιοχή κοντά σε ένα εμπορικό κέντρο.

⚠️ BREAKING: A civilian plane carrying a skydiving group has crashed just after takeoff in Tomblaine near Nancy, France.



Authorities confirm all 11 people on board—including pilot, 5 instructors, and 5 students—have died in the crash. pic.twitter.com/0PQvKyuOhO — GeoTechWar (@geotechwar) June 28, 2026

«Μερικά μέτρα παραπάνω και το δυστύχημα θα είχε προκαλέσει παράπλευρες απώλειες», επισήμανε ο αξιωματούχος.

Οι μαθητές ήταν μια ομάδα νοσηλευτών, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στην έρευνα. Το αεροσκάφος, τύπου Pilatus, εγγεγραμμένο στο γερμανικό νηολόγιο, είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Nancy-Essey.

Το αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στον διάδρομο προσγείωσης, σε έναν δρόμο διπλής κατεύθυνσης, διαπίστωσε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Μια ομάδα ψυχολόγων έχει σπεύσει στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων που ήταν παρόντες στο αεροδρόμιο τη στιγμή του δυστυχήματος και επομένως μάρτυρες της τραγωδίας.