Κυάνιο εντοπίστηκε σε δείγματα που ελήφθησαν από τα κουφάρια 15 ελεφάντων, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί έξω από το Εθνικό Πάρκο Αμποσέλι στην Κένυα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων που ανακοίνωσε η Υπηρεσία Άγριας Ζωής της χώρας (KWS).

Οι Αρχές εκτιμούν ότι τα ζώα δηλητηριάστηκαν αφού κατανάλωσαν ντομάτες που είχαν ψεκαστεί με φυτοφάρμακα σε γειτονικές καλλιέργειες.

Δέκα από τους ελέφαντες εντοπίστηκαν αρχικά με συμπτώματα παράλυσης και πέθαναν μέσα σε διάστημα δύο ημερών, ενώ οι υπόλοιποι πέντε ήταν ήδη νεκροί όταν βρέθηκαν.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ωστόσο οι αρμόδιες Αρχές έχουν μέχρι στιγμής αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Προσπαθώντας να καθησυχάσουν το κοινό, αξιωματούχοι της Υπηρεσίας Άγριας Ζωής ανέφεραν σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι οι τοξικές ουσίες που κατανάλωσαν οι ελέφαντες δεν συνιστούν άμεσο κίνδυνο για τον άνθρωπο.

Το περιστατικό εντείνει τις ανησυχίες για την επέκταση των γεωργικών δραστηριοτήτων γύρω από το πάρκο, καθώς οι ελέφαντες εισέρχονται συχνά σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις αναζητώντας τροφή και νερό.

Το πάρκο και η ευρύτερη περιοχή αποτελούν μέρος του οικοσυστήματος Αμποσέλι, το οποίο εκτείνεται έως τα σύνορα με την Τανζανία και είναι γνωστό για την πλούσια άγρια ζωή του.

Σύμφωνα με τις Αρχές, πρόκειται για το μεγαλύτερο περιστατικό θανάτου ελεφάντων που καταγράφεται στην περιοχή εδώ και δεκαετίες, σε μια περίοδο κατά την οποία έχουν σημειωθεί σημαντικές επιτυχίες στην αντιμετώπιση της λαθροθηρίας.

Ανάμεσα στα νεκρά ζώα περιλαμβάνονται ελέφαντες διαφορετικών ηλικιών και φύλων, στοιχείο που καταδεικνύει ότι οι θάνατοι δεν περιορίζονται σε μία οικογένεια ή συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα.

Η KWS ανέφερε ότι οι θάνατοι καταγράφηκαν μέσα σε διάστημα ενός μήνα, από τις 24 Ιουνίου έως τις 24 Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με στοιχεία του οργανισμού Amboseli Trust for Elephants, περισσότεροι από 2.000 ελέφαντες ζούσαν στο οικοσύστημα του Αμποσέλι το 2025.

protothema.gr