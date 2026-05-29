Η επικοινωνιακή προσέγγιση από τους επικεφαλής της Φωνής των Κτηνοτρόφων έχει βελτιωθεί μεν, αλλά εξακολουθούν να προκαλούνται απορίες από την επιμονή τους να σταματήσουν οι θανατώσεις σε μάντρες με ζώα μολυσμένα από τον ιό.

Από τα στοιχεία που δημοσιεύονται, ο αριθμός των ζώων που θανατώθηκαν μέχρι στιγμής πλησιάζει τις 35 χιλιάδες. Ακόμα και αν αφήσουμε κατά μέρος την ισχυρή θέση της Κυβέρνησης ότι δεν μπορούν να σταματήσουν οι θανατώσεις χωρίς σοβαρές οικονομικές και άλλες συνέπειες από την ΕΕ, εγείρονται απορίες ως προς τις πραγματικές διεκδικήσεις αυτών των ανθρώπων.

Θέλουν να σταματήσουν οι θανατώσεις για να μην χάσουν τα ζώα τους; Κατανοητό, αλλά κάποιοι από αυτούς έχουν ήδη δηλώσει μερικές φορές «εμένα εθανατώσαν με», εννοώντας πως έχουν θανατώσει το κοπάδι του. Και όμως εξακολουθούν και οι συγκεκριμένοι και άλλοι συνάδελφοι τους να φωνάζουν «να μην θανατωθούν τα ζώα μας». Μιλούν εκ μέρους άλλων κτηνοτρόφων; Που δεν μετέχουν στη Φωνή;

Δεν βλέπουμε να διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη Φωνή άλλα άτομα από εκείνα που εξαρχής συμμετείχαν. Και πέρασαν περίπου δύο μήνες ή παραπάνω. Εξακολουθούν να έχουν ζώα μολυσμένα όλοι αυτοί και δεν τα θανατώνουν οι Κτηνιατρικές για να μην ενταθούν οι αντιδράσεις; Μάλλον όχι, γιατί με εξαίρεση την εν εξελίξει υπόθεση με τα ζώα του ιερέα στην Πάχνα, δεν έχει δημοσιοποιηθεί άλλη εκκρεμούσα διαδικασία θανάτωσης. Για τα συμφέροντα ποιων φωνάζει η Φωνή; Και αφού έχουν θανατωθεί ήδη 30-35 χιλιάδες, με ποια λογική το κράτος θα πει «δεν θα γίνουν άλλες θανατώσεις αν βρεθούν νέα κρούσματα»;

Όμως, ακούγοντας χθες τον κ. Νεοφύτου και την κ. Πέτρου να μιλούν αντιλαμβάνεται κανείς πως πλέον όλο και συχνότερα και εντονότερα μιλούν για τις αποζημιώσεις που αναμένουν από το κράτος.

Όταν αποφασίστηκαν οι αποζημιώσεις από το Υπουργικό, η αντίδραση των αγροτικών οργανώσεων ήταν θετική, ενώ και από τη Φωνή δόθηκε η εντύπωση πως το γενικό πλαίσιο των αποζημιώσεων είναι ικανοποιητικό και μένει να διαφανεί στην πράξη πόσα θα πάρει ο καθένας.

Χθες, όμως, από τις δηλώσεις του κ. Νεοφύτου και της κ. Πέτρου διεφάνη πως κάτι άλλο συμβαίνει ως προς τις αποζημιώσεις συγκεκριμένων μελών της Φωνής. Ο κ. Νεοφύτου, όταν ερωτήθηκε ποιο είναι το πρόβλημά τους με τις αποζημιώσεις, είπε ένα παράδειγμα ζωέμπορου, που διακινεί, είπε, 50 χιλιάδες ζώα τον χρόνο και τώρα που οι Κτηνιατρικές ελέγχουν για να αποφασίσουν το ύψος της αποζημίωσής του, βρίσκουν ότι «λείπουν χίλια ζώα». Δεν μας εξήγησε τι σημαίνει «λείπουν». Δεν είναι στη μάντρα, δεν θανατώθηκαν για τον πυρετό, πού είναι; Μεταφέρθηκαν παράνομα σε κάποιο σφαγείο ή σε άλλο υποστατικό; Κι ας ήταν κάποια ζώα μολυσμένα; Υπήρξαν ποτέ αυτά τα χίλια ζώα;

Και αν δεν εντοπίζονται, πώς είναι δυνατό να αποζημιωθεί για αυτά ο φερόμενος ιδιοκτήτης τους;

Από την πλευρά της, η κ. Σπύρου μίλησε στο ΚΥΠΕ και είπε και αυτή πως ένα από τα αιτήματά τους είναι «να αποζημιωθούν σωστά οι πληγέντες κτηνοτρόφοι». Είπε ότι οι αριθμοί που παρέθεσαν οι υπηρεσίες είναι «ανύπαρκτοι», λέγοντας ότι οι υπηρεσίες πρέπει να δουν τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων που έχουν απώλειες ζώων λόγω κλοπών ή θανάτων, γιατί, όπως υποστήριξε, «ακούγεται ότι δεν θα αποζημιωθούν. (…) Ας τους βάλουν πρόστιμο για τα ζώα που λείπουν και ας τους αποζημιώσουν για τα ζώα που τους θανάτωσαν» συμπλήρωσε.

Συμφωνείτε ότι ακούγονται μπερδεμένα όλα αυτά; Αφού όπως λέει η κ. Πέτρου υπάρχουν απώλειες ζώων λόγω κλοπών ή θανάτων (σ.σ. άλλων θανάτων, όχι των θανατώσεων για τον αφθώδη), πώς ζητούν να αποζημιωθούν και αυτά τα ζώα σαν θύματα του πυρετού; Αφού λείπουν από τους λογαριασμούς που κάνουν οι Κτηνιατρικές, γιατί να αποζημιωθούν οι φερόμενοι ιδιοκτήτες τους; Αν δεν μπορεί να αποδειχθεί τι έγινε με τα ζώα «που λείπουν», και μάλλον μιλάμε για μεγάλους αριθμούς συνολικά, με ποιο σκεπτικό να πληρώσει το κράτος για θανατώσεις που δεν έκανε;

Η κ. Πέτρου λέει «ας τους βάλουν πρόστιμο για τα ζώα που λείπουν και ας τους αποζημιώσουν» (σαν να έχουν θανατωθεί για αφθώδη τα ελλείποντα)… Δεν ακούγεται λογικό αυτό που λέτε, κυρία Πέτρου.

Πρέπει εντός της ημέρας να μας εξηγήσουν καλύτερα τι συμβαίνει. Και τα μέλη της Φωνής και οι αγροτικές οργανώσεις και οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και το Υπουργείο Γεωργίας. Είπαμε να αποζημιωθούν για τα ζώα που επιβεβαιωμένα θανατώθηκαν για να συγκρατηθεί η εξάπλωση του ιού. Όχι να αποζημιωθούν και για ζώα «που λείπουν».