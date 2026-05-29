Μία αδιανόητη αποκάλυψη ήρθε στο φως της δημοσιότητας μετά 30 και πλέον χρόνια! Η συγκλονιστική ιστορία που διέρρευσε αφορά το «σκοτεινό» σχέδιο της Μαφίας για την απαγωγή ενός εκ των κορυφαίων παικτών που φόρεσαν ποτέ τη φανέλα της Μίλαν. Ενός παίκτης που με τις εμφανίσεις και τα γκολ του συγκαταλέγεται απόλυτα δικαιολογημένα στους θρύλους του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Η εγκληματική οργάνωση που είχε έδρα την Ιταλία σχεδίαζε να απαγάγει τον Μάρκο φαν Μπάστεν! Όπως θα διαβάσετε πιο κάτω ο Ολλανδός σέντερ φορ βρισκόταν υπό παρακολούθηση από στελέχη της Μαφίας γι’ αρκετούς μήνες, με τον αρχηγό της να εγκαταλείπει τελικά το σχέδιο για… ποδοσφαιρικούς λόγους, τουλάχιστον, όπως ισχυρίζεται ο τότε… μαφιόζος, Τζαμπάολο Μάνκα.

Ο Μάρκο φαν Μπάστεν αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Γεννημένος στην Ουτρέχτη το 1964, αγωνίστηκε επαγγελματικά μόνο σε δύο συλλόγους: από το 1981 έως το 1987 στον Άγιαξ και από το 1987 μέχρι το τέλος της καριέρας του, το 1995, με τη φανέλα της Μίλαν.

Επί των ημερών που διοικούσε το ιταλικό κλαμπ ο αείμνηστος Σίλβιο Μπερλουσκόνι, ο Φαν Μπάστεν αποτελούσε βασικό πυλώνα της ενδεκάδας και των επιτυχιών των «ροσονέρι», όντας το μεγαλύτερο αστέρι της ομάδας. Με τη Μίλαν κατέκτησε τρία πρωταθλήματα Ιταλίας και δύο Κύπελλα Πρωταθλητριών Ευρώπης, τη διοργάνωση που αργότερα εξελίχθηκε στο Champions League.

Το 1988 πανηγύρισε με τους «οράνιε» την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, επικρατώντας στον τελικό της τότε Σοβιετικής Ένωσης με 2-0. Το γκολ που σημείωσε τότε έχει μείνει στην Ιστορία ένα από τα πιο εντυπωσιακά, ίσως το ομορφότερο, όλων των εποχών. Να σημειωθεί ότι ο διεθνής άσσος κατέκτησε επίσης τη Χρυσή Μπάλα το 1988, το 1989 και το 1992.

Η μαφία στο ιταλικό ποδόσφαιρο

Το ιταλικό ποδόσφαιρο συνδεόταν τότε και για δεκαετίες με τη Μαφία, οπότε η περίοδος του Φαν Μπάστεν στη Μίλαν δεν αποτέλεσε εξαίρεση.

Όπως αποκάλυψε ο πρώην… μαφιόζος Τζαμπάολο Μάνκα σε συνέντευξή του στην Corriere della Sera, ακόμη και ο Φαν Μπάστεν είχε βρεθεί στο στόχαστρο του Ρενάτο Βαλαντζάσκα, ηγέτη εγκληματικής οργάνωσης που σκόρπιζε τον φόβο στην περιοχή του Βένετο.

«Ήμασταν πολύ κοντά και ο Ρενάτο ήταν μεγάλος οπαδός της Μίλαν, όπως κι εγώ. Μου είχε πει ότι σχεδίαζε να απαγάγει τον Μάρκο φαν Μπάστεν και να ζητήσει λύτρα. Οι άνθρωποί του παρακολουθούσαν τον παίκτη για μήνες», αποκάλυψε ο Μάνκα, γνωστός στον κόσμο του εγκλήματος με το προσωνύμιο «Ο Δόγης».

Παρά τους μήνες προετοιμασίας, το σχέδιο της απαγωγής εγκαταλείφθηκε τελικά. Ο λόγος; Ο Βαλαντζάσκα ήταν φανατικός οπαδός της Μίλαν και δεν ήθελε να κάνει τη χάρη στη μισητή αντίπαλο Ίντερ αποδυναμώνοντας την ομάδα του.

Ο 72χρονος σήμερα Μάνκα έχει περάσει σχεδόν τη μισή του ζωή στη φυλακή. Πριν από τη σύλληψή του τρομοκρατούσε την περιοχή του Βένετο μέσω της εγκληματικής οργάνωσης Mala del Brenta. Η εγκληματική του δράση περιλάμβανε ληστείες, απαγωγές, δολοφονίες, καθώς και διακίνηση όπλων και ναρκωτικών.

Η ιταλική αστυνομία τον καταζητούσε για σχεδόν 20 χρόνια, μέχρι που κατάφερε τελικά να τον συλλάβει το 1993.

