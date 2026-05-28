Μετά τον Στέφανο Στεφάνου, ο Νικόλας Παπαδόπουλος είδε σήμερα και τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη και προηγουμένως τον Χρίστου Χρίστου του ΕΛΑΜ, κλείνοντας τον κύκλο επαφών του με τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Την Τετάρτη είδε και τον Φειδία Παναγιώτου και τώρα αναμένει τις εξελίξεις.

Από τον πρώτο κύκλο επαφών δεν προέκυψε συγκεκριμένο αποτέλεσμα, ωστόσο, η προοπτική να υπάρξει και δεύτερη επαφή παραμένει ανοικτή.

Ουσιαστικά, συνοψίζοντας το αποτέλεσμα αυτών των επαφών, το κλειδί στην εξίσωση γύρω από την υποψηφιότητα Νικόλα Παπαδόπουλου είναι, σε πρώτη φάση, το ΑΚΕΛ. Η πρώτη συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα και άφησε όλα τα σενάρια ανοικτά. Αυτό το οποίο αναφέρουν οι πληροφορίες μας και από τις δύο πλευρές είναι ότι δεν τέθηκε θέμα για άλλο όνομα, εκτός του Νικόλα Παπαδόπουλου.

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ εκδήλωσε το ενδιαφέρον του και ο γ.γ. του ΑΚΕΛ ανέφερε ότι το θέμα θα συζητηθεί στο Πολιτικό Γραφείο του κόμματος, όταν αυτό συνεδριάσει στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Στη συζήτηση βολιδοσκοπήθηκε το ενδεχόμενο συζήτησης για άλλο άτομο, χωρίς να πέσει συγκεκριμένο όνομα στο τραπέζι. Η απόφαση, ωστόσο, της Γραμματείας του ΔΗΚΟ αφορά τον πρόεδρό του, χωρίς όμως να αποκλείεται εκ των προτέρων οτιδήποτε άλλο.

Στέφανος Στεφάνου και Οδυσσέας Μιχαηλίδης θα συναντηθούν αργότερα σήμερα για να τα πουν. Σε ό,τι αφορά το ΕΛΑΜ, η απόφασή του παραμένει η ίδια, για αποκλεισμό στήριξης υποψηφίου από το ΑΚΕΛ και της Αννίτας Δημητρίου.

Υπό αυτά τα δεδομένα, διαφαίνεται ότι ο δρόμος παραμένει ακόμη μακρύς. Αυτό που ενδεχομένως να ξεκαθαρίσει το σκηνικό είναι η απόφαση του ΑΚΕΛ, το οποίο, εάν αποφασίσει στήριξη του Νικόλα Παπαδόπουλου ή άλλου κοινού υποψηφίου, τότε με 23 βουλευτές περνά σίγουρα στον β’ γύρο. Εάν το ΑΚΕΛ δεν συνεργαστεί με το ΔΗΚΟ, τότε τα δεδομένα γέρνουν προς την Αννίτα Δημητρίου, η οποία, και μετά τη σημερινή συνεδρία του Εκτελεστικού Γραφείου, θα είναι υποψήφια μέχρι τέλους, ανεξαρτήτως συνεργασιών και συμμαχιών με άλλες πολιτικές δυνάμεις.με άλλες πολιτικές δυνάμεις.