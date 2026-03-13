Ο ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης προχώρησε σε διευκρινίσεις σχετικά με τη δημόσια συζήτηση που προέκυψε για την καταψήφιση τροπολογίας στο Ευρωκοινοβούλιο, η οποία αφορούσε τις εκποιήσεις κατοικιών και κατατέθηκε από την Πολιτική Ομάδα της Αριστεράς, στην οποία συμμετέχει το ΑΚΕΛ.

Σε δήλωσή του, διευκρίνισε ότι το ζήτημα αφορούσε Έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου και όχι νομοθετική πράξη. Όπως ανέφερε, η πολιτική του ομάδα έκρινε συλλογικά ότι δεκάδες τροπολογίες, ανάμεσά τους και η συγκεκριμένη, βρίσκονταν εκτός του συμφωνημένου πλαισίου της Έκθεσης, σημειώνοντας ωστόσο ότι κάθε ευρωβουλευτής έχει τη δυνατότητα να διαφοροποιείται.

Ο κ. Μαυρίδης ανέφερε επίσης ότι έχει αναδείξει το θέμα των τραπεζικών παρανομιών στην Κύπρο, και ειδικότερα την εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας 93/13/ΕΟΚ, πριν το θέμα τεθεί από άλλα κόμματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά από δική του πρωτοβουλία συμπεριλήφθηκε σε ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου αίτημα για συμμόρφωση της Κύπρου με τη συγκεκριμένη οδηγία και για προστασία των καταναλωτών από τραπεζικές παρανομίες.

Παράλληλα, ανέφερε ότι είχε εξηγήσει δημόσια τη στάση του παρουσία συναδέλφου του από το ΑΚΕΛ, σημειώνοντας ότι η θέση του για το ζήτημα είναι γνωστή από την περίοδο πριν εκλεγεί ευρωβουλευτής. Όπως πρόσθεσε, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για την Έκθεση στο Ευρωκοινοβούλιο, η οποία ήταν ιδιαίτερα μακροσκελής, σημειώθηκαν λάθη από διάφορους ευρωβουλευτές.

Ο ίδιος ανέφερε ότι εντόπισε επτά λάθη στη δική του ψήφο, τα οποία διόρθωσε, μεταξύ αυτών και με την υπερψήφιση της συγκεκριμένης τροπολογίας. Όπως σημείωσε, από την αρχή είχε επίσης ψηφίσει υπέρ άλλης τροπολογίας της ομάδας της Αριστεράς που στρεφόταν κατά των εκποιήσεων και ζητούσε την αναγνώριση του δικαιώματος στέγασης ως αναφαίρετου ανθρώπινου δικαιώματος.

Καταλήγοντας, ο κ. Μαυρίδης υπογράμμισε ότι όχι μόνο υπερψήφισε τη συγκεκριμένη τροπολογία, αλλά και σε γραπτή παρέμβασή του στο Ευρωκοινοβούλιο επεσήμανε ότι πρέπει να τερματιστεί η παράνομη εκποίηση κατοικιών στην Κύπρο.