Δεν υπάρχουν ασθενείς χωρίς κλίνη στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας την παρούσα χρονική στιγμή, παρά το γεγονός ότι το φαινόμενο της υπερπληρότητας παρουσιάζεται κατά διαστήματα, αναφέρει η Διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του ΟΚΥπΥ και το Νοσοκομείο Αθαλάσσας.

Σε ανακοίνωσή τους, η Διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας και το Νοσοκομείο Αθαλάσσας σημειώνουν ότι η υπερπληρότητα οφείλεται κυρίως στα απρόβλεπτα εντάλματα υποχρεωτικής νοσηλείας που εκδίδονται από την Αστυνομία. Όπως αναφέρεται, η εξέλιξη αυτή καθιστά αναγκαία τη λήψη έκτακτων μέτρων, είτε για αποσυμφόρηση είτε για την ομαλή φιλοξενία των ασθενών.

Το Νοσοκομείο λειτουργεί τους τελευταίους τρεις μήνες με ειδικές διευθετήσεις, κατόπιν συμφωνίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, περιλαμβανομένων των συντεχνιών των νοσηλευτών. Στο πλαίσιο αυτό έχει ενεργοποιηθεί σχέδιο εκτάκτου ανάγκης, για την υλοποίηση του οποίου εκκενώθηκαν πρόσφατα στατικώς επικίνδυνα κτήρια, ενώ αυξήθηκαν ταυτόχρονα οι κλίνες στις κλινικές που στεγάζονται στα νέα ασφαλή κτήρια της Α΄ Φάσης.

Παράλληλα, για την περαιτέρω αποσυμφόρηση του Νοσοκομείου, προγραμματίζεται η λειτουργία οκτώ κλινών υποχρεωτικής νοσηλείας στην Ψυχιατρική Πτέρυγα του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού περί τα μέσα Μαΐου. Επιπλέον, έως τα τέλη Μαΐου προγραμματίζεται η μεταφορά περίπου 15 χρόνιων ασθενών σε προστατευόμενο ξενώνα εκτός νοσοκομείου.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχει ήδη αρχίσει ο σχεδιασμός για τη Β΄ και Γ΄ Φάση αναβάθμισης του Νοσοκομείου Αθαλάσσας και των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η Διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και το Νοσοκομείο Αθαλάσσας τονίζουν ότι κύριο μέλημα παραμένει η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης και φροντίδας για όλους τους ασθενείς στις δομές ψυχικής υγείας.