Έναν ευφάνταστο, αν και μάλλον δαπανηρό, τρόπο βρήκε κάτοικος απομακρυσμένης περιοχής στην Καλιφόρνια για να βοηθά τους διανομείς φαγητού να εντοπίζουν το σπίτι του.

Συγκεκριμένα, ο Τομ ΜπετΤζορτζ που ζει σε ένα απομονωμένο σπίτι στην Κεντρική Καλιφόρνια κατέφυγε σε μια πρωτότυπη λύση, χρησιμοποιώντας drone show για να καθοδηγεί οδηγούς delivery που μπερδεύονταν και κατέληγαν σε λάθος είσοδο, παρά τις παρεμβάσεις στους χάρτες της Google.

Στο βίντεο που κατέγραψε drone, φαίνεται ένα εντυπωσιακό drone show να κατευθύνει έναν οδηγό που βρισκόταν κοντά στο να στρίψει σε λάθος δρόμο. Καθώς το όχημα πλησιάζει, τα drones σχηματίζουν οδηγίες στον αέρα, δίνοντας σαφή κατεύθυνση προς τη σωστή είσοδο, ενώ παράλληλα εμφανίζονται και μηνύματα ενθάρρυνσης, όταν ο οδηγός προσεγγίζει το σωστό σημείο.

A central California man came up with a creative, but very expensive, way to guide delivery drivers to his remote home in Linden, using drones to create signs and directions in the sky. pic.twitter.com/WBgl3s7qqQ — ABC News (@ABC) April 30, 2026

«Τίποτα δεν λειτούργησε»

Σύμφωνα με το ABC News, ο ίδιος δήλωσε ότι οι οδηγοί διανομών συχνά εισέρχονταν σε λάθος ιδιωτικό δρόμο, παρά τις προσπάθειες που είχαν γίνει για τη διόρθωση του προβλήματος μέσω του Google Maps.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «έχουμε ακόμη και πινακίδα στον δρόμο που δείχνει προς τη σωστή είσοδο. Τίποτα δεν λειτούργησε, οπότε σκεφτήκαμε ότι αυτό ίσως βοηθήσει».

Η ανάρτηση προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στην κοινότητα του TikTok, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν την πολυτέλεια και την οικονομική υπερβολή της λύσης.

«Έτσι δείχνεις ότι έχεις χρήματα χωρίς να το λες», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος σχολίασε με χιούμορ: «Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα χρήματα για να φτιάξει έναν καλύτερο δρόμο προς το σπίτι».

