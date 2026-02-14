Κρατικά νοσηλευτήρια που δέχονται επιθέσεις από παντού με τις καταγγελίες για ελλιπή φροντίδα ασθενών να μονοπωλούν την επικαιρότητα και τον υπουργό Υγείας να έχει ήδη ζητήσει επανάληψη των σεμιναρίων εκπαίδευσης στην καλή συμπεριφορά και να καλεί τους πολίτες να προχωρούν σε επίσημες αναφορές.

Ιδιωτικά νοσηλευτήρια προειδοποιούν με κλείσιμο κλινικών και τμημάτων. Μια υπηρεσία ασθενοφόρων που το παλεύει να μετεξελιχθεί αλλά βρίσκει εμπόδια, προβληματισμούς και ανησυχίες στον δρόμο της και σε όλα αυτά, φωνές διαμαρτυρίας και κραυγές αγωνίας από τους γονείς ασθενών παιδιών του Μακάρειου Νοσοκομείου.

Σχεδόν ολόκληρος ο τομέας της Υγείας στο πόδι αφού τα ανοικτά ζητήματα είναι πολλά, τα περισσότερα χρονίζουν και η ευθύνη για τη μη διευθέτηση τους, σε αρκετές περιπτώσεις δεν βαραίνει μόνο τις αρμόδιες Αρχές, αλλά και όλους όσοι εμπλέκονται στις συζητήσεις και συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων.

«Θα τα κλείσουν», λένε οι ιδιώτες – Η απάντηση του Υπουργού

Η χθεσινή ημέρα άρχισε με τις έντονες διαμαρτυρίες και προειδοποιήσεις από πλευράς των ιδιωτικών νοσοκομείων με τον πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων Μάριο Καραϊσκάκη να δηλώνει ξεκάθαρα: «Θα προχωρήσουμε σε κλείσιμο κλινικών και τμημάτων. Τα νοσοκομεία είναι σε οριακή κατάσταση σε ό,τι αφορά τη στελέχωση τους με νοσηλευτές, υπάρχει έλλειψη νοσηλευτών, δεν έχουμε άλλη επιλογή, πάμε σε μέτρα».

Είχε προηγηθεί ανακοίνωση από πλευράς της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (μέλη της οποίας είναι τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια), η οποία έκανε λόγο για απραξία από πλευράς του υπουργείου Υγείας, το οποίο όπως υποστήριζε, «ενώ γνωρίζει το πρόβλημα με την έλλειψη νοσηλευτών κάνει νέες μελέτες».

Η απάντηση ήρθε από τον ίδιο τον υπουργό Υγείας Νεόφυτο Χαραλαμπίδη ο οποίος λέγοντας ότι το Υπουργείο έχει αναθέσει σε Ελλαδίτη καθηγητή την εκπόνηση μελέτης που θα δίνει λύσεις στο συγκεκριμένο ζήτημα, υπέδειξε ότι «η έκθεση θα βρίσκεται κοντά μου σε 23 ημέρες. Νομίζω μπορούμε να κάνουμε υπομονή».

Ο υπουργός Υγείας, παρέπεμψε και στα όσα είχαν συμβεί προ τριών εβδομάδων στη Βουλή όταν το νομοσχέδιο που ετοιμάστηκε με στόχο να τροποποιηθεί η νομοθεσία και να ανοίξει ο δρόμος για εργοδότηση ξένων νοσηλευτών, αποφοίτων των κυπριακών σχολών, προσέκρουσε σε διαφωνίες (από πλευράς συντεχνιών και άλλων φορέων που εκπροσωπούν τους νοσηλευτές).

Μια πιθανή υλοποίηση των προειδοποιήσεων των ιδιωτικών νοσοκομείων και σε ενδεχόμενο κλείσιμο κλινών, κλινικών ή τμημάτων του ιδιωτικού τομέα, θα οδηγήσει σε τεράστιες περιπέτειες, πρώτα τους Κύπριους ασθενείς και μετά ολόκληρο το ΓεΣΥ.

Αναμενόταν χθες το πόρισμα από τον ΟΚΥπΥ

Ανοικτή εδώ και αρκετές ημέρες είναι η συζήτηση γύρω από τον θάνατο της 42χρονης που πέθανε στο νοσοκομείο Λάρνακας, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, τόσο από την Αστυνομία όσο και από τον ΟΚΥπΥ.

Οι καταγγελίες της οικογένειας της παραπέμπουν σε ελλιπή φροντίδα από το προσωπικό του νοσοκομείου, ενδεχόμενο το οποίο αποτελεί και το κύριο αντικείμενο της έρευνας που διεξάγεται από τον Οργανισμό.

Ο ΟΚΥπΥ ανέμενε χθες το απόγευμα το πόρισμα του ερευνώντος λειτουργού το οποίο θα παρέδιδε στην Αστυνομία για να αρχίσει η λήψη καταθέσεων.

Τα τελευταία εικοσιτετράωρα, τη δημοσιότητα απασχολεί και η καταγγελία για ελλιπή φροντίδα 72χρονης και πάλι από το προσωπικό του γενικού νοσοκομείου Λάρνακας με τον ΟΚΥπΥ να διεξάγει έρευνα και για αυτό το περιστατικό.

Ο υπουργός Υγείας στις δηλώσεις του αναφέρθηκε και σε «νοοτροπίες οι οποίες έχουν εντοπιστεί και πρέπει να αλλάξουν».

«Πρόσφατα είχα συνάντηση με την ηγεσία του ΟΚΥπΥ και τους διευθυντές όλων των νοσοκομείων και μετέφερα το μήνυμα ότι δεν μπορούμε να ανεχθούμε την οποιαδήποτε άσχημη συμπεριφορά έναντι πολιτών/ασθενών».

Μάλιστα, όπως είπε ο υπουργός Υγείας, «είχα ενημερωθεί και για κάποια σεμινάρια που δόθηκαν στο παρελθόν για εκπαίδευση του προσωπικού και ζήτησα να τα επαναλάβουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως καλώ τους πολίτες όταν εντοπίζουν τέτοιες συμπεριφορές να προχωρούν σε καταγγελία για να είναι δυνατή η διερεύνηση των υποθέσεων».

Έργα στο Μακάρειο και ταλαιπωρία ασθενών παιδιών

Τα κατασκευαστικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Μακάρειο νοσοκομείο βρέθηκαν ξανά στο προσκήνιο αφού εξαιτίας της χρήσης βαρέων μηχανημάτων προκλήθηκε διαρροή νερού στο παιδοογκολογικό τμήμα και ταυτόχρονα, επί καθημερινής βάσης παρατηρείται οχληρία και σκόνη.

Οι διαμαρτυρίες των γονιών και των συνδέσμων ασθενών, υποχρέωσαν χθες τον ΟΚΥπΥ να προχωρήσει στη λήψη μέτρων. Ο εκπρόσωπος τύπου του Οργανισμού Χαράλαμπος Χαριλάου παραδέχθηκε σε δηλώσεις του το πρόβλημα και λίγο αργότερα δόθηκαν στη δημοσιότητα τα μέτρα που θα λάβει ο Οργανισμός προκειμένου να γίνει η κατάσταση πιο υποφερτή.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου Χαράλαμπος Παπαδόπουλος σε δική του παρέμβαση πάντως, έθεσε για άλλη μια φόρα προς συζήτηση «την ανάγκη για αντικατάσταση του Μακάρειου νοσοκομείου και ανέγερση ενός σύγχρονου νοσηλευτηρίου για το παιδί και την μητέρα».

Η μετεξέλιξη της υπηρεσίας ασθενοφόρων

Αναπόφευκτα την επικαιρότητα θα απασχολήσει το επόμενο διάστημα η τύχη της υπηρεσίας ασθενοφόρων με το νομοσχέδιο που κατέθεσε το υπουργείο Υγείας, να βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Από πλευράς της ΟΣΑΚ, τονίστηκε και χθες ότι τα ασθενοφόρα πρέπει να ενταχθούν σε μια ανεξάρτητη Αρχή με τον επίτιμο πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μάριο Κουλούμα να τονίζει πως, «με την μεταφορά απλώς από τον ΟΚΥπΥ στο υπουργείο Υγείας θα εγκλωβιστούμε στις χρονοβόρες και περίπλοκες διαδικασίες του δημόσιου τομέα και δεν θα πετύχουμε τον πραγματικό μας στόχο».

Η ανησυχία του ΟΑΥ σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο νομικών ζητημάτων από την μεταφορά της υπηρεσίας στο υπουργείο Υγείας και την μετέπειτα λειτουργία των ασθενοφόρων, εντός ΓεΣΥ, μπήκε χθες και από πλευράς ΑΚΕΛ στον δημόσιο διάλογο με το κόμμα να ζητά απαντήσεις για το κατά πόσο ο Οργανισμός θα μπορεί να αγοράζει υπηρεσίες από το κράτος.

Η συζήτηση γύρω από την τύχη των ασθενοφόρων συνδέθηκε και με το πρόσφατο περιστατικό κατά το οποίο ο ΟΑΥ δεν κατάφερε να εξασφαλίσει πτητικό μέσο για την μεταφορά ασθενούς στο εξωτερικό για μεταμόσχευση με τον επίτιμο πρόεδρο της ΟΣΑΚ να υποδεικνύει ότι «αυτό είναι ένα κενό το οποίο θα έπρεπε να είχε καλυφθεί από τον Πολιτεία εδώ και δεκαετίες. Η Κύπρος χρειάζεται δικό της πτητικό μέσο και μια ανεξάρτητη Αρχή προνοσοκομειακής και επείγουσας φροντίδας».

Καβγάδες στο παρασκήνιο μεταξύ εμπλεκομένων

Τον τομέα της υγείας ταλαιπωρούν, πότε δημόσια και πότε στο παρασκήνιο, εδώ και πολλούς μήνες και οι διαφωνίες μεταξύ των εμπλεκομένων στον τομέα των κλινικών εργαστηρίων και τον τομέα των ακτινοδιαγνωστικών κέντρων.

Στην περίπτωση των ακτινοδιαγνωστικών κέντρων και παρά το γεγονός ότι η Βουλή έχει ολοκληρώσει το έργο της και το νομοσχέδιο οδεύει προς την Ολομέλεια, οι εμπλεκόμενοι εξακολουθούν να ασκούν πιέσεις προς κάθε κατεύθυνση άλλοι ζητώντας την υποχρεωτική παρουσία ακτινολόγων σε κάθε εξέταση και άλλοι τασσόμενοι ενάντια στην υποχρέωση αυτή.

Σε ό,τι αφορά τα κλινικά εργαστήρια, ενδεικτικό της κατάστασης είναι το γεγονός ότι το νομοσχέδιο συζητείται εδώ πολλά χρόνια, διάλογος διεξήχθη πολλές φορές, αλλά η κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας παρέλαβε την περασμένη εβδομάδα 16 διαφορετικά υπομνήματα, από 16 διαφορετικούς φορείς τα οποία περιλαμβάνουν 16 διαφορετικές απόψεις επί του θέματος.