Βίντεο το οποίο έφερε στο φως της δημοσιότητας το Omega Channel καταδεικνύει τις άθλιες συνθήκες νοσηλείας που επικρατούν στο Παιδοογκολογικό του Μακάρειου Νοσοκομείου. Όπως φαίνεται στα πλάνα, παιδάκι βρίσκεται στο κρεβάτι του την ώρα που στον θάλαμο επικρατεί ηχορύπανση, λόγω των έργων αναβάθμισης του νοσοκομείου που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σημειώνεται ότι το γεγονός αυτό καταγγέλλουν και γονείς παιδιών που δίνουν μάχη με τον καρκίνο, με τον ΟΚΥπΥ να χαρακτηρίζει τις αντιδράσεις δικαιολογημένες. Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, ο Οργανισμός διευκρινίζει πως μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου 2026 τα έργα που προκαλούν θόρυβο αναμένεται πως θα έχουν ολοκληρωθεί, ενώ στο μεταξύ έδωσε οδηγίες και λήφθηκαν συγκεκριμένα μέτρα, όπως αλλαγές στο ωράριο των εργασιών και η τοποθέτηση φίλτρων νερού.

Κραυγή απόγνωσης από δύο μητέρες

Μιλώντας στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» δύο μητέρες περιέγραψαν την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο.

Η πρώτη αναφέρει πως ο εκκωφαντικός θόρυβος από τη χρήση βαρέων μηχανημάτων και τρυπανιών ξεκινά από νωρίς το πρωί, καθιστώντας αδύνατη την ανάπαυση των παιδιών που βρίσκονται σε κρίσιμο στάδιο θεραπείας. Τα παιδιά, τονίζει, εξαντλημένα από τις χημειοθεραπείες και τις παρενέργειες των φαρμάκων, έχουν απόλυτη ανάγκη από ένα ήρεμο περιβάλλον για να αναρρώσουν, ωστόσο αντί αυτού έρχονται αντιμέτωπα με ένα διαρκές μαρτύριο που τους προκαλεί πρόσθετο στρες και έντονους πονοκεφάλους.

Η δεύτερη μητέρα αναφέρει πως η 7,5 ετών κόρη της, η οποία νοσηλεύεται τον τελευταίο μήνα στην Παιδοογκολογική Κλινική, έρχεται καθημερινά αντιμέτωπη με τον εκκωφαντικό θόρυβο των κομπρεσέρ που ακούγεται μέσα στα δωμάτια των παιδιών.

Επισημαίνει ότι η ηχορύπανση είναι τόσο έντονη που συχνά δεν μπορούν να ακουστούν ούτε τα μηχανήματα των παιδιών που ειδοποιούν για την ολοκλήρωση της θεραπείας τους, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους και προσθέτει άγχος στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Τέλος, υποστηρίζει ότι παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της προς τη διοίκηση του νοσοκομείου, η μόνη απάντηση που έλαβε ήταν μια προτροπή για «υπομονή» και καταγγέλλει ότι οι αρμόδιοι κινητοποιήθηκαν μόνο μετά την έκταση που πήρε το θέμα στα ΜΜΕ.