Δικαιολογημένες χαρακτηρίζει ο ΟΚΥπΥ, τις αντιδράσεις των γονέων παιδιών που νοσηλεύονται στο Μακάρειο Νοσοκομείο, σχετικά με τις εργασίες που διενεργούνται στο Παιδογκολογικό Τμήμα. Σε επίσημη ενημέρωσή του, ο Οργανισμός, αναφέρει πως μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου 2026 τα έργα που προκαλούν θόρυβο αναμένεται πως θα έχουν ολοκληρωθεί, ενώ στο μεταξύ έδωσε οδηγίες και λήφθηκαν συγκεκριμένα μέτρα, όπως αλλαγές στο ωράριο των εργασιών και η τοποθέτηση φίλτρων νερού.

Όπως αναφέρει ο ΟΚΥπΥ, «λόγω των εργασιών που εκτελούνται στον όροφο πάνω από το Παιδοογκολογικό Τμήμα και συγκεκριμένα στον χώρο του Παιδοχειρουργικού Θαλάμου, οι αντιδράσεις των παιδιών ασθενών και των γονέων τους είναι δικαιολογημένες».

Κατά τη διάρκεια των κατεδαφίσεων, προστίθετια, παρατηρήθηκαν μικρές διαρροές νερού στο Παιδοογκολογικό Τμήμα, λόγω του ότι οι υφιστάμενοι διακόπτες, εξαιτίας της παλαιότητάς τους, δεν ήταν εφικτό να διακόψουν πλήρως την παροχή νερού. Ως προληπτικό μέτρο, καθ’ όλη τη διάρκεια των κατεδαφίσεων παρευρισκόταν συνεχώς υδραυλικός, ώστε σε περίπτωση ανάλογου περιστατικού να λαμβάνονται άμεσα διορθωτικά μέτρα.

Επιπρόσθετα, ο Οργανισμός επιβεβαιώνει πως παρατηρήθηκε αυξημένος θόρυβος κατά την εκτέλεση εργασιών διάνοιξης αυλακιών στο δάπεδο του Παιδοχειρουργικού Τμήματος για τη διέλευση σωληνώσεων αποχέτευσης, σημειώνοντας παράλληλα, πως οι εν λόγω εργασίες ήταν αναπόφευκτες και η Διεύθυνση του Παιδοογκολογικού Τμήματος είχε εκ των προτέρων ενημερωθεί σχετικά.

Τονίζεται πως σύμφωνα με ενημέρωση του ανάδοχου σύμβασης, μέχρι τις 13/12/2026 θα έχουν ολοκληρωθεί όλα τα ανοίγματα διέλευσης αποχετεύσεων, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του θορύβου.

Πέραν των πιο πάνω, τα μέτρα που λήφθηκαν και οι οδηγίες που δόθηκαν είναι οι ακόλουθες:

– Όλες οι βαριές εργασίες θα εκτελούνται μετά τις 8:00 π.μ. και θα διακόπτονται μεταξύ των ωρών 13:00 – 14:00μμ.

– Κατά τα Σαββατοκύριακα δεν θα εκτελούνται βαριές εργασίες που δύνανται να προκαλέσουν όχληση.

– Κατόπιν αναφοράς σχετικά με την ποιότητα του νερού, λήφθηκαν δείγματα για εργαστηριακό έλεγχο. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι το δίκτυο υδροδότησης του Νοσηλευτηρίου δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε πρόβλημα ως προς την ποιότητα του νερού. Παρ’ όλα αυτά, προχωρήσαμε προληπτικά στην τοποθέτηση κεντρικών φίλτρων νερού στην κεντρική παροχή υδροδότησης του Νοσηλευτηρίου.

Πέραν των μηνιαίων συναντήσεων εργοταξίου, έχει καθοριστεί επιπλέον εβδομαδιαία επιτόπια συνάντηση με τη συμμετοχή όλης της ομάδας έργου, καθώς και καθημερινή επίβλεψη από μηχανικό του Οργανισμού, επιπρόσθετα του μηχανικού του εργολάβου που ήδη επιβλέπει το εργοτάξιο.