Το Υπουργείο Υγείας πρέπει να προβεί άμεσα σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, ώστε να διασφαλιστούν πλήρως οι συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής στο Παιδοογκολογικό Τμήμα του Μακάρειου Νοσοκομείου, σημειώνει με επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας Νεόφυτο Χαραλαμπίδη, το Ίδρυμα «Μικροί Ήρωες».

Όπως σημειώνεται στην επιστολή, «οι οικοδομικές εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Νοσοκομείο, προκαλούν σοβαρή οχληρία, ενώ έχουν καταγραφεί ακόμη και διαρροές νερού στην αίθουσα των ιατρών και στον χώρο της κουζίνας. Καλούμε το Υπουργείο Υγείας και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να προβούν άμεσα σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες. Η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών μας είναι αδιαπραγμάτευτη».

Οι «Μικροί Ήρωες» αναφέρουν επίσης στην επιστολή τους πως προκαλούν έντονη ανησυχία οι καταγγελίες γονέων παιδιών που νοσηλεύονται στο Παιδοογκολογικό Τμήμα. «Οι συνθήκες αυτές δημιουργούν εύλογα ερωτήματα ως προς την ασφάλεια, την υγιεινή και τη γενικότερη προστασία των παιδιών που νοσηλεύονται, τα οποία ανήκουν σε ιδιαίτερα ευάλωτη κατηγορία ασθενών», προστίθεται.

Όπως υπενθυμίζει το Ίδρυμα, «είχαν προηγηθεί σχετικές επισημάνσεις και προειδοποιήσεις προς το Υπουργείο Υγείας και τα αρμόδια τμήματα για την πιθανότητα εμφάνισης κινδύνων από τις εργασίες. Τότε είχαν δοθεί διαβεβαιώσεις ότι δεν συνέτρεχε λόγος ανησυχίας. Ωστόσο, οι πρόσφατες εξελίξεις φαίνεται να επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες που είχαν εκφραστεί».

ΚΥΠΕ