Το νομοσχέδιο για την ίδρυση εθνικού φορέα ασθενοφόρων, ο οποίος δεν θα είναι ανεξάρτητος αλλά θα λειτουργεί υπό το υπουργείο Υγείας, τέθηκε τελικά χθες προς συζήτηση από την κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας. Κοινό σημείο επαφής, το γεγονός ότι άπαντες υποστηρίζουν τη θέση για απομάκρυνση της υπηρεσίας ασθενοφόρων από τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Πλέον, ο ΟΚΥπΥ αλλάζει πορεία και δεν επιμένει σε αναβολή προκειμένου να παρουσιάσει δικό του σχεδιασμό, δηλώνοντας έτοιμος να στηρίξει την όλη προσπάθεια, ζητώντας όμως από το κράτος οικονομικές αποζημιώσεις.

Αφού όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς που συμμετείχαν στη συνεδρίαση «χαιρέτισαν» την έναρξη της συζήτησης, ήρθε το πρώτο «αλλά», το οποίο, μάλιστα, προκάλεσε έντονο προβληματισμό και μεταξύ των βουλευτών, αφού η λειτουργία του Εθνικού Φορέα, ως τμήμα του υπουργείου Υγείας και όχι ως ανεξάρτητης Αρχής, είχε αποτελέσει και στο παρελθόν αντικείμενο έντονων συζητήσεων τόσο εντός όσο και εκτός Βουλής.

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας προτάσσοντας πιθανά νομικά ζητήματα, εξέφρασε την ανησυχία του για το ενδεχόμενο να μην είναι δυνατή η αγορά των υπηρεσιών αυτών και η καταβολή αποζημιώσεων στην «προϊστάμενη του Αρχή», το υπουργείο Υγείας δηλαδή, σημειώνοντας πως, εάν δεν ληφθούν διάφορες παράμετροι υπόψη, είναι μεγάλο το ενδεχόμενο να μην είναι δυνατή ούτε και η παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών στους πολίτες μέσω του Γενικού Συστήματος Υγείας. «Χαιρετίζουμε τη συζήτηση του νομοσχεδίου, θέλουμε να ρυθμιστεί η συγκεκριμένη υπηρεσία υγείας, διότι όντως υπάρχει κενό, ωστόσο, αυτού του είδους οι εθνικοί φορείς υπάγονται στο κράτος και προκύπτει ίσως νομικό ζήτημα για το κατά πόσον θα είναι πάροχος στο ΓεΣΥ η υπηρεσία ασθενοφόρων αφού θα είναι τμήμα του κράτους», είπε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος του ΟΑΥ προσθέτοντας: «Θα μπορούσε ο ΟΑΥ να συνάψει σύμβαση με το υπουργείο Υγείας; Έχουμε κάποιους προβληματισμούς».

Αναφέρεται ότι το υπουργείο Υγείας διαφωνεί με την ανησυχία αυτή, υποστηρίζοντας ότι το νομοσχέδιο καλύπτει την παροχή υπηρεσιών ασθενοφόρου μέσω του ΓεΣΥ και ως εκ τούτου δεν πρέπει να τίθεται το συγκεκριμένο ζήτημα προς συζήτηση. Στη συνεδρίαση, παρουσιάζοντας το νομοσχέδιο, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί ο Εθνικός Φορέας Ασθενοφόρων και τις διαδικασίες που θα ακολουθούνται τόσο για τον συντονισμό όλων των ασθενοφόρων στην Κύπρο, όσο και για την αδειοδότηση τους.

Από πλευράς συνδικαλιστικών οργανώσεων τέθηκαν ζητήματα που αφορούσαν το καθεστώς εργασίας των μελών πληρώματος ασθενοφόρων, αφού η μεταφορά της υπηρεσίας στο υπουργείο Υγείας προϋποθέτει και μεταφορά όλων των εργαζομένων, δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων του ΟΑΥ στον Φορέα.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του ΟΚΥπΥ, Κύπρος Σταυρίδης, ενημερώνοντας τη Βουλή ότι ο Οργανισμός θα στηρίξει το νομοσχέδιο, (παρά την προηγούμενη στάση του), έθεσε, μεταξύ άλλων και ζήτημα αποζημιώσεων για τις δαπάνες που έγιναν και είχαν ως στόχο την ανάπτυξη της υπηρεσίας ασθενοφόρων την προηγούμενη πενταετία. «Θέλω να ενημερώσω όλους ότι ο Οργανισμός τα τελευταία πέντε χρόνια έχει επενδύσει πάρα πολλά λεφτά, έχει ανοίξει σταθμούς, έχει προσλάβει προσωπικό, έχει εφαρμόσει λογισμικό σύστημα, έχει διαπιστεύσει την υπηρεσία, έχει αγοράσει ασθενοφόρα, θέλω να πω ότι έχει κάνει πολλά. Όλα τούτα πρέπει να κοστολογηθούν και να αποζημιωθούν για να είμαστε σωστοί και δίκαιοι».

Ο κ. Σταυρίδης ανέφερε, παράλληλα, ότι για την ομαλή λειτουργία του νέου Φορέα πρέπει να καθοριστούν σαφείς και μετρήσιμοι δείκτες ποιότητας, ώστε να διασφαλίζεται το επίπεδο των υπηρεσιών προνοσοκομειακής φροντίδας υγείας, να υπάρχει υποστήριξη από Διεπιστημονική Ομάδα ή Συμβούλιο, στο οποίο να συμμετέχουν και ιατροί, όπως ισχύει σήμερα υπό τη διαχείριση του ΟΚΥπΥ και να διασφαλιστεί πλήρης διαφάνεια στις διαδρομές των ασθενοφόρων.

Από πλευράς οργανωμένων ασθενών, εκφράστηκε για άλλη μια φορά η θέση ότι τα ασθενοφόρα «θα ήταν ορθότερο να υπάγονται σε μια ανεξάρτητη Αρχή η οποία θα μπορεί να είναι ευέλικτη, να λειτουργεί με τρόπο επιστημονικό, να αναπτύσσεται, να εξοπλίζεται και να στελεχώνεται με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα χωρίς τα εμπόδια και τις χρονοβόρες διαδικασίες του δημοσίου».

Η καταγγελία της προϊσταμένης της υπηρεσίας ασθενοφόρων

«Αγοράζει ο καθένας ένα μεταχειρισμένο ασθενοφόρο από την Αγγλία»

Έντονη στις τοποθετήσεις της ήταν η προϊστάμενη της υπηρεσίας ασθενοφόρων, Ριάνα Κωνσταντίνου. Η δημιουργία «ενός Εθνικού Φορέα Ασθενοφόρων, είναι κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει πριν από δέκα χρόνια», ανέφερε και πρόσθεσε: «Το νομοσχέδιο έρχεται να βάλει τάξη στο παρακράτος που υπάρχει σήμερα. Ο καθένας σήμερα αγοράζει μεταχειρισμένα ασθενοφόρα από την Αγγλία και προσφέρει υπηρεσίες και το λέω επειδή μας καλούν να παίρνουμε ασθενείς μέσα από τα ασθενοφόρα τους εμείς. Έχουμε μια υπηρεσία ασθενοφόρων, ίσως από τις πιο εκπαιδευμένες στον πλανήτη. Η χώρα τούτη, δεν έχει άλλο σώμα διάσωσης και η Πολιτεία πρέπει να στηρίξει αυτή την υπηρεσία, όπως αξίζει στους πολίτες της».

Από την εφαρμογή του ΓεΣΥ και μετά, είπε η κ. Κωνσταντίνου, «η υπηρεσία ασθενοφόρων φορτώθηκε όλο το Σύστημα και από 5.000 μεταφορές που κάναμε μέχρι το 2020 φθάσαμε πλέον τις 45.000 με το ίδιο προσωπικό. Αυτό επηρεάζει την ποιότητα της διάσωσης. Ο ρόλος της διάσωσης σε αυτή τη χώρα παραμερίζεται γιατί δεν προλαβαίνουμε να αντεπεξέλθουμε. Αν θέλετε μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε τα ταξί».

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Ο Εθνικός Φορέας Ασθενοφόρων θα έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό, την οργάνωση, τον συντονισμό και την εποπτεία όλων των σχετικών υπηρεσιών αφού θα αξιολογεί και θα πιστοποιεί την καταλληλότητα και την ασφάλεια όλων των ασθενοφόρων που εξυπηρετούν τους ασθενείς. Παράλληλα, θα έχει την ευθύνη για τη λειτουργία Κέντρου Διαχείρισης Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών για τον συντονισμό σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Πέραν από τον γενικό συντονισμό, τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την εποπτεία των υπηρεσιών ασθενοφόρων, θα είναι αρμόδιος και για την τήρηση τριών διαφορετικών μητρώων: Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Ασθενοφόρου, Μητρώο Ασθενοφόρων και Μητρώο Διασωστών. Η εγγραφή στα μητρώα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για νόμιμη παροχή υπηρεσιών, ενώ καθορίζονται προϋποθέσεις εκπαίδευσης, επαγγελματικής επάρκειας και συμμόρφωσης με εγκεκριμένα πρωτόκολλα. Το νομοσχέδιο δίνει, επίσης, στην αρμόδια Αρχή εξουσίες ελέγχου και επιθεώρησης, καθώς και τη δυνατότητα επιβολής κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβάσεων.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμα τη λειτουργία Επιχειρησιακού Συντονιστικού Κέντρου Κλήσεων, μέσω του οποίου θα γίνεται η διαχείριση των κλήσεων και η αποστολή των ασθενοφόρων.

Επίσης, ο Φορέας θα μεριμνά για τη λειτουργία Κέντρου Διαχείρισης Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών, με σκοπό τον επιχειρησιακό συντονισμό της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας σε περιπτώσεις μαζικών ατυχημάτων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Τέλος, προβλέπεται η σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας Υγείας, με καθαρά γνωμοδοτικό ρόλο.

Στη σύνθεσή της περιλαμβάνονται εκπρόσωποι κρατικών υπηρεσιών, επαγγελματιών υγείας, καθώς και εκπρόσωπος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ), διασφαλίζοντας θεσμικά την εκπροσώπηση των ασθενών.