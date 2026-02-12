Ξέσπασε στη Βουλή η προϊστάμενη της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων Ριάνα Κωνσταντίνου και απευθυνόμενη σε Βουλευτές και προσκεκλημένους διερωτήθηκε: «Πραγματικά τι κάνουμε; Διερωτώμαι. Αργήσαμε».

Η κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας συζητά το νομοσχέδιο που προβλέπει για την ίδρυση Εθνικού Φορέα Ασθενοφόρων και το ξέσπασμα της ακολούθησε των όσων αναφέρθηκαν από πλευράς ΟΚΥπΥ, ο οποίος ως γνωστό, αντιτίθεται στην απομάκρυνση της υπηρεσίας ασθενοφόρων από την αρμοδιότητα του και τη μεταφορά της στο υπουργείο Υγείας.

Στην τοποθέτηση του μάλιστα ο εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού αναφέρθηκε σε δικαίωμα αποζημίωσης από πλευράς του ΟΚΥπΥ για τα όσα έχει δαπανήσει μέχρι τώρα για την υπηρεσία ασθενοφόρων».

«Διερωτώμαι εάν σε αυτή τη χωρά μετράμε τα πάντα με τα λεφτά», είπε η κ. Κωνσταντίνου και πρόσθεσε: «Ήρθαμε εδώ και ακόμα συζητάμε για κάτι που έπρεπε να γίνει εδώ και δέκα χρόνια. Να μπει τάξη σε αυτό το παρακράτος. Ο καθένας που αποφασίζει να ανοίξει επιχείρηση αγοράζει ασθενοφόρα και προσφέρει υπηρεσίες προνοσοκομειακής φροντίδας και ακόμα συζητάμε αν πρέπει να βάλουμε μια τάξη».

Στην Κύπρο, είπε η κ. Κωσταντίνου, «έχουμε μία υπηρεσία από τις καλύτερες εκπαιδευμένες στο πλανήτη, αλλά τούτη η χώρα δεν έχει πολιτική προστασία. Η Υπηρεσία κλήθηκε να φορτωθεί ολόκληρο το ΓεΣΥ και από τις 5 χιλιάδες μεταφορές που κάναμε, φτάσαμε τις 45 χιλιάδες με το ίδιο προσωπικό. Ο ρόλος της διάσωσης παραμερίζεται γιατί δεν προλαβαίνουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτή την κατάσταση».

Πρέπει επιτέλους, είπε η προϊσταμένη της υπηρεσίας ασθενοφόρων, «να αποφασίσει η Πολιτεία τι θέλει να κάνει με την Υπηρεσία. Θα πρέπει να έχουμε τα πάντα, εκπαίδευση, στελέχωση. Διερωτώμαι τι κάνουμε; Αν η χώρα αυτή μετρά τα πάντα με τα λεφτά, εγώ δεν το κάνω. Έχω έγνοια για τον κάθε ασθενή αυτής της χώρας. Αλλά αργήσαμε. Πρέπει να δυναμώσουμε την Υπηρεσία ασθενοφόρων και όχι να κάνει τα ταξί».

Ο εκτελεστικός διεθυντής του ΟΚΥπΥ Κύπρος Σταυρίδης είχε αναφέρει: «Από την αρχή που ανέλαβα πάντα δουλεύω για το καλό του κύπριου πολίτη. Δεν θα διαφωνήσω με το Υπουργείο. Ο ΟΚΥπΥ θα συναινέσει και θα ενισχύσει την προσπάθεια. Ο Οργανισμός όμως έχει επενδύσει πάρα πολλά χρήματα τα τελευταία χρόνια. Έχει αγοράσει οχήματα, την έχει στελεχώσει κτλ. Θεωρούμε ότι όλα αυτά θα πρέπει να αξιολογηθούν και να αποζημιωθούν για να είμαστε σωστοί και δίκαιοι. Δεν πρέπει να απλά να δούμε ότι θα μπει κάτω από ένα φορέα. Ξεκινήσαμε μία προσπάθεια να εφαρμόσουμε την υπηρεσία και η δημιουργία του φορέα πρέπει να την ενισχύση. Θα πρέπει να βλέπουμε ξεκάθαρους μετρήσιμοι δείκτες του φορέα, για να βεβαιωθούμε ότι θα δουλεύει επί ίσης όροις όπως προσπαθήσαμε να κάνουμε εμείς».