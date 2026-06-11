Αγαπητή ΠΑΣΥΔΥ, η ιστορία και εγκυρότητα του «Φ» δεν του επιτρέπει να παραπληροφορεί. Τα δημοσιεύματα του «Φ» που αφορούσαν αυξήσεις στους απολαβές των εργαζομένων στην κρατική μηχανή, στηρίχθηκαν στην εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών για την ετοιμασία του κρατικού προϋπολογισμού του 2027.

Ο «Φ» βασισμένος στην εγκύκλιο ανάφερε πως αναμένεται άνοδος τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων την τριετία 2027-2029, λόγω της παραχώρησης γενικών αυξήσεων 1,5%, της παραχώρησης της ΑΤΑ στο 100% από τον Ιούλιο του 2027 καθώς και από τις προσαυξήσεις. Όπως ήταν γραμμένη η εγκύκλιος είχε περιληφθεί πρόνοια για την παραχώρηση γενικών αυξήσεων αλλά δεν διευκρινιζόταν εάν πρόκειται για νέες αυξήσεις ή συνέχιση των υφισταμένων αυξήσεων. Την επόμενη ημέρα ο «Φ» επικοινώνησε με το Υπουργείο όπου του ξεκαθαρίστηκε πως πρόκειται για συνέχιση των αυξήσεων του 2024 και η συμπερίληψη της πρόνοιας είναι αναγκαία για την καταβολή τους την επόμενη τριετία. Ωστόσο, οι μισθοί των εργαζομένων της κρατικής μηχανής θα αυξηθούν λόγω της ΑΤΑ και των προσαυξήσεων, κάτι που επιβαρύνει το κρατικό μισθολόγιο. Από την άλλη οι συνδικαλιστές υποστηρίζουν πως οι αυξήσεις στις απολαβές θα είναι πολύ χαμηλές.

Πάντως όσο και να είναι το ύψος των αυξήσεων στους μισθούς, είτε αυτές είναι 10 ή 20 ευρώ, πάλι οι μισθοί θα διαφοροποιηθούν. Συνεπώς, όσο και να μην συμφωνούν οι συνδικαλιστές, σε κάποιο βαθμό θα υπάρξει αύξηση του μισθολογίου. Εκείνο που κρατούμε από την χθεσινή ανακοίνωση είναι και η επεξεργασία αιτήματος από όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις , προς το Υπουργείο Οικονομικών για την παραχώρηση αυξήσεων ώστε να αποδοθεί το μερίδιο που αναλογεί στους εργαζομένους από τη βελτίωση των οικονομικών δεικτών, τη θετική πορεία της οικονομίας και της αύξησης της παραγωγικότητας, στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους. Πάντως κατά το νέο σύστημα αξιολόγηση στο Δημόσιο, όταν θα λαμβάνονταν υπόψη η παραγωγικότητα, οι συντεχνίες είχαν ασκήσει πιέσεις στη Βουλή και για τρία χρόνια το κουτσούρεψαν.

ΜΕΣ