Νέα ένταση στα Στενά του Ορμούζ, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν τουλάχιστον δύο πυραύλους εναντίον εμπορικών πλοίων, με δύο σκάφη να υφίστανται σοβαρές ζημιές. Ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε και τυλίχθηκε στις φλόγες ανατολικά του Ομάν, χωρίς μέχρι στιγμής να αναφέρονται θύματα.

Πυραυλική επίθεση σε εμπορικά πλοία

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν τουλάχιστον δύο πυραύλους εναντίον εμπορικών πλοίων που κινούνταν στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με όσα δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios.

Κατά την ίδια πηγή, δύο εμπορικά πλοία χτυπήθηκαν από τους πυραύλους και υπέστησαν σημαντικές ζημιές.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχουν πληροφορίες για απώλειες ανθρώπινων ζωών.

🚨🇮🇷🚢The IRGC fired at least two missiles at commercial ships transiting through the strait of Hormuz, a U.S. official told me

🚨🇮🇷🚢The U.S. official said two commercial ships were hit and suffered significant damages, but no casualties — Barak Ravid (@BarakRavid) July 7, 2026

Το δεξαμενόπλοιο που χτυπήθηκε κοντά στο Ομάν

Νωρίτερα, η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) είχε αναφέρει περιστατικό με δεξαμενόπλοιο στην ίδια περιοχή.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στην αριστερή πλευρά του, ενώ έπλεε με νότια κατεύθυνση περίπου 8 ναυτικά μίλια ανατολικά της περιοχής Λιμάχ στο Ομάν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Από το πλήγμα ξέσπασε πυρκαγιά στο δεξαμενόπλοιο, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής τραυματισμοί ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη θαλάσσια περιοχή.

protothema.gr