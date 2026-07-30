Ο απολογισμός των θυμάτων του πολύ ισχυρού σεισμού ο οποίος έπληξε προχθές Τρίτη τη νοτιοανατολική Ιαπωνία έχει φτάσει μέχρι τώρα τους 28 νεκρούς, ανακοίνωσε σήμερα η ιαπωνική Κυβέρνηση, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι το σύνολο αυτό συμπεριλαμβάνει «ανθρώπους, για τους θανάτους των οποίων διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθεί αν οφείλονταν» στη σεισμική δόνηση.

Εκατοντάδες διασώστες συνεχίζουν να επιχειρούν κάπου 48 ώρες μετά τον σεισμό 7,1 βαθμών προχθές, με την ελπίδα να βρουν επιζώντες, ιδίως στα συντρίμμια εμπορικού κέντρου στην Κάσιμα, στον νομό Κουμάμοτο.

Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία κατέγραψε περισσότερους από 100 μετασεισμούς και προειδοποίησε για το ενδεχόμενο νέων ισχυρών δονήσεων τις επόμενες ημέρες.

Αγωνία στο εμπορικό κέντρο και στο εργοστάσιο

Οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες στα ερείπια του εμπορικού κέντρου Aeon, όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις εργαζόμενοι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Στο συγκρότημα εργάζονταν περίπου 2.700 άνθρωποι. Ο πρόεδρος της εταιρείας, Άκιο Γιοσίντα, δήλωσε ότι τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ένας άνθρωπος απεγκλωβίστηκε από τουαλέτα, ενώ ένας ακόμη βρέθηκε σε κατάσταση καρδιοαναπνευστικής ανακοπής.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, μετά τον σεισμό σημειώθηκε έκρηξη και αναπτύχθηκε καπνός στο κτίριο, ενώ κατέρρευσε τμήμα του δεύτερου ορόφου. Η διοίκηση του εμπορικού κέντρου ανέφερε ότι η έκρηξη σημειώθηκε αφού είχαν ήδη απομακρυνθεί πελάτες και εργαζόμενοι.

Blast at shopping mall in Kumamoto after quake



An explosion occurred at Aeon Mall Kumamoto on July 28, causing the second floor to collapse and trapping multiple people inside, according to fire officials.



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Παράλληλα, στο εργοστάσιο Yatsushiro της Nippon Paper κατέρρευσε καμινάδα. Δύο άνθρωποι εντοπίστηκαν χωρίς ζωτικές ενδείξεις, ενώ εννέα ακόμη αγνοούνται.

Εκτεταμένες ζημιές και διακοπές στις μεταφορές

Ο σεισμός προκάλεσε σοβαρές ζημιές στις υποδομές της περιοχής. Τμήματα των ιστορικών τειχών του κάστρου του Κουμαμότο κατέρρευσαν, όπως είχε συμβεί και στον καταστροφικό σεισμό του 2016.

Κατέρρευσε επίσης πεζογέφυρα στην περιοχή, ενώ περισσότερα από 36.700 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση.

Η σιδηροδρομική κυκλοφορία στην Κιούσου έχει ανασταλεί, με αποτέλεσμα επιβάτες των τρένων υψηλής ταχύτητας Shinkansen να περάσουν τη νύχτα μέσα στους συρμούς, καθώς οι ζημιές στις γραμμές δεν επέτρεπαν την ασφαλή μετακίνησή τους.

Πάνω από 100 μετασεισμοί

Μετά τον κύριο σεισμό, η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει καταγράψει περισσότερους από 100 μετασεισμούς, μεγέθους από 1 έως 4 βαθμών.

Οι αρχές προειδοποιούν ότι τις επόμενες ημέρες, και ιδιαίτερα μέσα στο επόμενο διήμερο ή τριήμερο, υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν νέες ισχυρές σεισμικές δονήσεις.

Η προειδοποίηση για τσουνάμι που εκδόθηκε αμέσως μετά τον σεισμό ήρθη περίπου δύο ώρες αργότερα, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι είχαν ήδη μεταφερθεί σε καταφύγια.

protothema.gr