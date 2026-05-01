Όποιες ναυτιλιακές πληρώνουν το Ιράν για την ασφαλή διέλευση των πλοίων τους από τα Στενά του Ορμούζ κινδυνεύουν με τιμωρητικά μέτρα.

Την προειδοποίηση αυτή κοινοποίησε το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.

Η Τεχεράνη έχει ζητήσει τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά να καταβάλλουν διόδια, στο πλαίσιο προτάσεων για τον τερματισμό τού αμερικανοϊσραηλινού πολέμου στο Ιράν.

Η ανακοίνωση του Γραφείου Ελέγχου Αλλοδαπών Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC), το οποίο υπάγεται στο υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ και είναι αρμόδιο για τη διαχείριση οικονομικών κυρώσεων, τόνισε ότι οι ΗΠΑ έχουν γνώση των ιρανικών απειλών για τη ναυσιπλοΐα και των απαιτήσεων για πληρωμές για ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Η προειδοποίηση έρχεται καθώς το Ιράν έστειλε την τελευταία του πρόταση για διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ σε Πακιστανούς μεσολαβητές, μια κίνηση που θα μπορούσε να αναπτερώσει τις ελπίδες για την άρση του αδιεξόδου στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Ιράν.

Το Ιράν δίνει και… εναλλακτικές πληρωμής διοδίων

Η OFAC τόνισε ότι οι απαιτήσεις της Τεχεράνης μπορεί να περιλαμβάνουν διάφορες επιλογές πληρωμής, όπως παραστατικό νόμισμα, ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, αντισταθμιστικά οφέλη, άτυπες ανταλλαγές ή άλλες πληρωμές σε είδος, όπως φιλανθρωπικές δωρεές που γίνονται στην Ιρανική Εταιρεία Ερυθράς Ημισελήνου, Bonyad Mostazafan, ή σε λογαριασμούς ιρανικών πρεσβειών.

«Η OFAC εκδίδει αυτήν την προειδοποίηση για να προειδοποιήσει τους Αμερικανούς και μη Αμερικανούς πολίτες σχετικά με τους κινδύνους κυρώσεων που ενέχει η πραγματοποίηση αυτών των πληρωμών προς το ιρανικό καθεστώς ή η αναζήτηση εγγυήσεων από αυτό», ανέφερε. «Αυτοί οι κίνδυνοι υπάρχουν ανεξάρτητα από τη μέθοδο πληρωμής», συμπληρώνει η ανακοίνωση.

