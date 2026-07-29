Ένοχοι για τη δολοφονία της δίχρονης Ιζαμπέλ, η οποία είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης πριν δεχθεί ένα θανατηφόρο χτύπημα στο κεφάλι τον Σεπτέμβριο του 2025 κρίθηκαν από δικαστήριο στη Βρετανία η 26χρονη μητέρα της, Αλεξάντρα Γουόκερ, και ο 22χρονος σύντροφός της, Χάρισον Σίμπσον.

Το ζευγάρι αντιμετώπιζε κατηγορίες για ανθρωποκτονία, πρόκληση ή ανοχή στον θάνατο παιδιού, σεξουαλική επίθεση και κακοποίηση ανηλίκου. Ο Σίμπσον καταδικάστηκε επιπλέον για τη σεξουαλική επίθεση στη δίχρονη, ενώ η Γουόκερ αθωώθηκε για τη συγκεκριμένη κατηγορία.

Ο εφιάλτης για το μικρό κορίτσι

Ο εφιάλτης που έζησε η 2χρονη Ιζαμπέλ στα χέρια της μητέρας της και του συντρόφου της αποκαλύφθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου του 2025 όταν διασώστες τη βρήκαν στη βάση της σκάλας του σπιτιού της, χωρίς σφυγμό και σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Όπως κατατέθηκε στο δικαστήριο, ενώ η Ιζαμπέλ αργοπέθαινε, η μητέρα της καθυστέρησε να καλέσει τις αρχές παρότι προηγουμένως είχε ψάξει στο διαδίκτυο τη φράση «γιατί να αιμορραγεί το μικρό μου παιδί», ενώ παράλληλα κάπνιζε ένα τσιγάρο στην κουζίνα. Μόνο αφού τηλεφώνησε στον πατριό της για να έρθει στο σπίτι και αφού εκείνος την παρότρυνε, αποφάσισε η 26χρονη να καλέσει ασθενοφόρο.

H μητέρα της Ιζαμπέλ, Αλεξάντρα Γουόκερ

Ο σύντροφος της μητέρα της Ιζαμπέλ, Χάρισον Σίμπσον

Οι διασώστες διαπίστωσαν ότι το κοριτσάκι έφερε μώλωπες σε όλο του το σώμα, τραύματα υπήρχαν στο κεφάλι, τον λαιμό, την κοιλιά, την πλάτη και τα γεννητικά όργανα, ενώ στην πάνα της υπήρχε αίμα.

Η Ιζαμπέλ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου κατέληξε την επόμενη ημέρα με τη νεκροψία να αποκαλύπτει ότι το παιδί είχε υποστεί 21 κατάγματα τις εβδομάδες που προηγήθηκαν του θανάτου του.

Ειδικοί κατέθεσαν στο δικαστήριο ότι η Ιζαμπέλ είχε δεχθεί βίαιο ταρακούνημα και ότι το κεφάλι της είχε χτυπήσει με δύναμη είτε σε τοίχο είτε στο πάτωμα.

«Για εβδομάδες αυτό το παιδί δεχόταν βίαιες επιθέσεις και ο θάνατός του, από εκείνον τον φρικτό τραυματισμό στο κεφάλι, ήταν απλώς η κατάληξη αυτής της εκστρατείας βίας στην οποία είχε υποβληθεί» είπε ο εισαγγελέας Ρίτσαρντ Ράιτ.

Στο δικαστήριο περιγράφηκε ότι κατά τη διάρκεια της σύντομης σχέσης της με τον Σίμπσον, η Γουόκερ είχε εκφράσει ανησυχίες ότι εκείνος ίσως ήταν παιδόφιλος, ενώ θεωρούσε «περίεργο» το γεγονός ότι προτιμούσε να τη συναντά μαζί με την Ιζαμπέλ αντί να μένει μόνος με τη σύντροφό του. Ωστόσο, δεν διέκοψε τη σχέση τους, παρότι ήταν αρκετά καχύποπτη ώστε να ελέγξει αν το όνομά του βρισκόταν στο μητρώο δραστών σεξουαλικών εγκλημάτων.

«Μοιάζει σαν να κακοποιείται»

Μόλις 11 ημέρες πριν από το μοιραίο χτύπημα, η Ιζαμπέλ είχε μεταφερθεί στον οικογενειακό γιατρό και στη συνέχεια στο νοσοκομείο με σπασμένο πόδι. Παρά τις επιφυλάξεις κάποιων γιατρών, το κορίτσι πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στη μητέρα της, η οποία είχε επιδείξει επιθετική συμπεριφορά απέναντι στους γιατρούς, υποστηρίζοντας ότι το παιδί είχε χτυπήσει το πόδι του όταν αυτό πιάστηκε στα κάγκελα της κούνιας του.

Σε εκείνη την περίπτωση, η Γουόκερ είχε περιμένει δύο εβδομάδες πριν αναζητήσει ιατρική βοήθεια, παρότι η μικρή πονούσε και δυσκολευόταν να περπατήσει.

A mother and her boyfriend have both been found guilty of murdering her daughter.



2 year old Isabelle Rose Welsh died of her injuries in hospital after emergency services were called to house following concerns for the welfare of a young child.



Alexandra Walker, 26 & Harrison… pic.twitter.com/kwZSROJQVM — London & UK Street News (@CrimeLdn) July 28, 2026

Η Γουόκερ είχε υπάρξει στο παρελθόν θύμα ενδοοικογενειακής βίας και είχε εγκαταστήσει δύο κάμερες ασφαλείας στο σπίτι της. Η μία, που κάλυπτε το πίσω μέρος της κατοικίας, κατέγραψε στοιχεία τα οποία φαίνονταν μέσα από την αντανάκλαση σε ένα παράθυρο.

Το υλικό έδειχνε ότι η Γουόκερ κατανάλωνε συχνά μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, πίνοντας κάποιες φορές έως και δέκα κουτάκια μπίρας, ενώ ο Σίμπσον έκανε συστηματική χρήση κάνναβης.

Η μητέρα της Γουόκερ, ανήσυχη για την κατάσταση της εγγονής της, είχε σχολιάσει κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης, μετά το κάταγμα στο πόδι της Ιζαμπέλ, ότι το παιδί «μοιάζει σαν να κακοποιείται».

Το μοιραίο βράδυ

Το βράδυ που η Ιζαμπέλ τραυματίστηκε θανάσιμα, το ζευγάρι έμεινε ξύπνιο μέχρι αργά, με τη Γουόκερ να πίνει μπίρες και τον Σίμπσον να καπνίζει κάνναβη.

Το επόμενο πρωί, ο Σίμπσον σηκώθηκε από το κρεβάτι, ισχυριζόμενος ότι φρόντιζε την Ιζαμπέλ, ενώ η Γουόκερ παρέμεινε στο υπνοδωμάτιο.

Η δικαστής ευχαρίστησε τους ενόρκους για το έργο τους σε μια τόσο «δύσκολη» υπόθεση και ανακοίνωσε ότι η επιβολή των ποινών θα γίνει την Πέμπτη.

protothema.gr