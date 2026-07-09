Με τη μορφή του κατ’ επείγοντος εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο Προϋπολογισμός του Συμβουλίου της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής για το 2026.

Η πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου καυτηρίασε το γεγονός λέγοντας πως «σχεδόν κλείνει η Βουλή για τις θερινές διακοπές και ακόμα ψηφίζουμε προϋπολογισμούς».

Η πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας, Σάβια Ορφανίδου, εξέφρασε έντονο εκνευρισμό γιατί ένας ημικρατικός οργανισμός έφτασε να καταθέσει προϋπολογισμό τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους. «Δόθηκαν κάποιες εξηγήσεις αλλά είναι απαράδεκτο», είπε.

Ταυτόχρονα όμως, τόνισε τη σημαντική δουλειά που γίνεται από το Συμβούλιο για πάρα πολλά νεαρά ζευγάρια, όσον αφορά τις εξωσωματικές και την κρυοσυντήρηση ωαρίων, αλλά και άλλων διαδικασιών που αφορούν την ενίσχυση της υπογονιμότητας στον τόπο μας.

Με τη σειρά του ο Δημήτρης Δημητρίου τόνισε πως αυτός «ο προϋπολογισμός έσπασε όλα τα ρεκόρ. Δεν θυμάμαι να έχει κατατεθεί άλλος τον Ιούλιο».

«Το ότι ξέχασαν τον Οργανισμό αυτόν, δείχνει την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας αυτής της Κυβέρνησης», συνέχισε.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε ομόφωνα.