Σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος της 27χρονης Βραζιλιάνας influencer και μοντέλου Kauana Bilhar, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από πτώση από τον 27ο όροφο ουρανοξύστη στο Ντουμπάι.

Η Bilhar είχε καταφέρει να αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από φωτογραφίσεις, ταξιδιωτικό περιεχόμενο και αναρτήσεις που παρουσίαζαν τον πολυτελή τρόπο ζωής της.

Οι Αρχές στο Ντουμπάι έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου της influencer, χωρίς μέχρι στιγμής να αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου του δυστυχήματος, της αυτοκτονίας, της ανθρωποκτονίας ή ακόμη και της γυναικοκτονίας.

Η συγκινητική ανάρτηση της μητέρας της

Την είδηση του θανάτου επιβεβαίωσε στις 7 Ιουλίου η μητέρα της, Darla Bilhar, με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να εκφράσουν το μέγεθος της απουσίας που άφησες πίσω σου. Σήμερα δεν είσαι πια δίπλα μου όπως ονειρευόμουν, αλλά θα ζεις για πάντα μέσα μου. Σε αγαπώ απεριόριστα, κορίτσι μου. Μέχρι τη μέρα που θα ξανασυναντηθούμε», έγραψε.

Η ίδια ταξίδεψε στο Ντουμπάι προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την εξέλιξη των ερευνών και να διευθετήσει τον επαναπατρισμό της σορού της κόρης της στη Βραζιλία.

➡️ DESABAFO | Mãe de influencer que morreu em Dubai rebate boatos e faz desabafo



Leia mais na coluna @OliveiraFabia_https://t.co/8UyK5RM05B — Metrópoles (@Metropoles) July 10, 2026

Η τελευταία ανάρτηση της influencer πριν από την τραγωδία

Λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό της, η Kauana Bilhar είχε δημοσιεύσει μία από τις τελευταίες αναρτήσεις της, στην οποία γιόρταζε τον αρραβώνα της με τη σύντροφό της, Barbara Abrantes.

Η δημοσίευση έγινε στις 25 Ιουνίου και εκτιμάται ότι ήταν η τελευταία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η ακριβής ημερομηνία του θανάτου της.

Έκκληση για σεβασμό



Μετά την είδηση του θανάτου της, οι λογαριασμοί της στα social media κατακλύστηκαν από σχόλια και εικασίες, γεγονός που οδήγησε τη μητέρα της να ζητήσει δημόσια να σταματήσουν οι κακόβουλες αναρτήσεις.

«Η κόρη μου αξίζει σεβασμό. Δεν μπορεί πλέον να απαντήσει στις κατηγορίες, στα κακόβουλα σχόλια και στις ιστορίες που δημιουργούνται γι’ αυτήν. Με την ψυχή μου κομμάτια, ζητώ μόνο ένα πράγμα: σεβασμό για την κόρη μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι έρευνες των Αρχών του Ντουμπάι βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες επίσημες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η θανατηφόρα πτώση.

iefimerida.gr