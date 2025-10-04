Είναι γεγονός ότι η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) έχει σημειώσει αρκετές επιτυχίες τελευταία˙ οι φετινές κατασχέσεις είναι ήδη διπλάσιες σε σχέση με πέρσι.

Η είδηση («Φ», 30/9/2025) λέει ότι ο 61χρονος Ελλαδίτης Θ.Κ., συνελήφθη σχετικά με τα 102 κιλά ναρκωτικών (97 κιλά κάνναβης και 5 κιλά κοκαΐνης) που κατασχέθηκαν στην Πάφο. Ο Θ.Κ. είχε τιμωρηθεί (2019) με ποινή φυλάκισης 14 χρόνων για διακίνηση 64 κιλών κάνναβης από τη Θεσσαλονίκη στο λιμάνι Λεμεσού. Αφού ζήτησε μεταγωγή στην Ελλάδα, εξαγόρασε την ποινή του και αφέθηκε ελεύθερος πριν δυο χρόνια. Φαίνεται ότι εκεί είναι σύνηθες πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για σοβαρά αδικήματα, να αποφυλακίζονται στο 1/3 της ποινής τους. Λίγα χρόνια μετά, ο Θ.Κ. συνελήφθη να διακινεί ναρκωτικά με παρόμοιο τρόπο.

«Παλιά μου τέχνη κόσκινο», λέει ο λαός, για εργασία στην οποία κάποιος είναι εξαιρετικά έμπειρος και την εκτελεί με μεγάλη άνεση.

Με τη συνδρομή των Interpol και Europol, η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών εντόπισε (28/10/2023, «Φιλελεύθερος») 500 κιλά συνθετικών ναρκωτικών (μεθεδρόνη) σε αποθήκη εταιρείας εκτελωνισμού στο παλαιό αεροδρόμιο Λάρνακας. Η μεθεδρόνη είναι ισχυρό διεγερτικό και χρησιμοποιείται για την κατασκευή crystal meth και συνθετικής κοκαΐνης πολλαπλασιάζοντας την αρχική ποσότητα. Υπολογίζεται ότι η αξία τους ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ. Το παράνομο φορτίο έφτασε στην Κύπρο από την Ινδία σε 50 χάρτινα βαρέλια. Τα ναρκωτικά θα γίνονταν επανεξαγωγή σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στις 7/10/2022, ανευρέθηκαν 628 κιλά ναρκωτικά σε φουκούδες. Ύποπτος καταδικάστηκε, από το Μόνιμο Κακουργοδικείο Λεμεσού, σε 23 χρόνια φυλάκιση. Ανακοινώθηκε επίσημα ότι οι επίδικες ναρκωτικές ουσίες είχαν εντοπιστεί από τις αυστραλιανές Αρχές κατά το έτος 2019 σε κυπριακές ψησταριές («φουκούδες»). Οι ναρκωτικές ουσίες είχαν εισαχθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία με ιστιοφόρο σκάφος, τοποθετήθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένη κοιλότητα των «φουκούδων» και εξήχθηκαν ακτοπλοϊκώς με εμπορευματοκιβώτιο από το Νέο Λιμάνι Λεμεσού. Η Κύπρος αποτέλεσε και τότε διαμετακομιστικό σταθμό και o καταδικασθείς αποτελούσε συνδετικό κρίκο στην όλη επιχείρηση.

Αλλά και παλαιότερα ανευρέθηκαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών. Μια επιχείρηση που χαρακτηρίστηκε τότε ως μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες εξεύρεσης ναρκωτικών και ως η μεγαλύτερη επιχείρηση του αιώνα (23/11/1962) αφορούσε την εξεύρεση 1.200 οκάδων (=1.538 κιλά) οπίου αξίας, τότε, 1,5 εκατ. κυπριακών λιρών (=2,634 εκατ. ευρώ). Η όλη επιχείρηση είχε και πολιτική πτυχή διότι την ίδια μέρα που ανακαλύφθηκε η ποσότητα οπίου στο τουρκικό πλοίο ο τότε Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη. Η όλη επιχείρηση θεωρήθηκε ριψοκίνδυνη διότι θα μπορούσε να έχει πολιτικές προεκτάσεις.

Το τουρκικό ιστιοφόρο «Κεμερλής» έφτασε στο λιμάνι Αμμοχώστου αφού ξεκίνησε από Κωνσταντινούπολη προς Αλεξανδρέττα. Στην πορεία ζήτησε να κάμει στάση στην Αμμόχωστο προφασιζόμενο κακοκαιρία και μηχανική βλάβη. Όμως, ο καιρός ήταν καλός, δεν υπήρχε μηχανική βλάβη και η Αλεξανδρέττα ήταν πιο κοντά. Το γεγονός κίνησε τις υποψίες των Αρχών που αμέσως έθεσαν το σκάφος υπό άγρυπνη φρούρηση. Προκαταρτικές παρατηρήσεις όπως η πολύ ισχυρή γερή μηχανή του σκάφους για τα φορτία που δηλώνονταν, ενίσχυσαν τις υποψίες. Αποφασίστηκε η διενέργεια ελέγχου στο σκάφος παρά τις αντιδράσεις του πληρώματος των 6 Τούρκων. Αξίζει να αναφερθεί ότι όταν ζητήθηκε από τον πλοίαρχο να εκφορτώσει τα κενά βαρέλια πίσω από τα οποία κρυβόταν το όπιο, αυτός αρνήθηκε κατηγορηματικά δηλώνοντας ότι αν οι κυπριακές Αρχές ήθελαν να ερευνήσουν το σκάφος, έπρεπε να αναλάβουν τη δαπάνη εκφόρτωσης και φόρτωσης των βαρελιών που ανερχόταν σε περίπου 100 λίρες (ποσό μεγάλο για την εποχή). Χρειαζόταν έγκριση του ποσού από το Υπουργείο που ήταν δύσκολο να δοθεί άμεσα. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι όλοι οι Τούρκοι λιμενεργάτες αρνήθηκαν να αναλάβουν εργασία εκφόρτωσης, προφασιζόμενοι ότι δεν ήθελαν να εργαστούν υπερωρίες.

Τελικά, ο διευθυντής του Τμήματος Ανιχνεύσεων Εγκλημάτων του Αρχηγείου Αστυνομίας Χαράλαμπος Καμιναράς (παπάς μου) μαζί με ένοπλους και τελωνειακούς επιβιβάστηκαν στο σκάφος, ριψοκινδυνεύοντας να πληρώσουν οι ίδιοι το ποσό και μετακίνησαν οι ίδιοι τα βαρέλια αποκαλύπτοντας τη τεράστια ποσότητα τουρκικής προέλευσης οπίου. Όπως γράφτηκε τότε «η επιτυχία των κυπριακών Αρχών κέρδισε παγκύπριο και διεθνή έπαινο». Επιβεβαίωσε ότι η Κύπρος αποτελούσε διακομετακομιστικό σταθμό για την εμπορία ναρκωτικών.

Δυστυχώς, τώρα, η Κύπρος δεν αποτελεί μόνο διαμετακομιστικό σταθμό για την εμπορία ναρκωτικών. Οι ντόπιοι χρήστες ναρκωτικών αυξάνονται εκθετικά, δημιουργώντας προβλήματα στους ίδιους και στις οικογένειες τους. Η ΥΚΑΝ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την εκτόξευση ναρκωτικών που κατάσχονται. Εκφράζεται σοβαρή ανησυχία διότι η κατανάλωση των διεγερτικών ναρκωτικών προκαλεί προβλήματα στη δημόσια υγεία και ασφάλεια, καθώς τα ναρκωτικά έχουν αντίκτυπο στην επιδείνωση της ψυχικής υγείας των ανθρώπων και συνεπακόλουθα αύξηση των κοινωνικών προβλημάτων. Επισημαίνεται ότι η χρηματοδότηση, η οποία προέρχεται από τέτοιου είδους παράνομες δραστηριότητες (εμπόριο ναρκωτικών), χρηματοδοτεί μέχρι και τρομοκρατικές ενέργειες.

O λαλίστατος δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος, κατάγγειλε (Μάιος 2025) ότι τα ναρκωτικά μπήκαν στα σχολεία. Μετά από έρευνα της Αστυνομίας, οι καταγγελίες στοιχειοθετήθηκαν και τελευταία έγιναν 12 συλλήψεις, ανάμεσα τους και μαθητές.

Η απορία παραμένει, γιατί ο δήμαρχος μίλησε για τα ναρκωτικά; Οι εκπαιδευτικοί, το ΥΠΑΝ δεν αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει;

Σε άρθρο (Cyprus Times, 16/5/2025) με τίτλο «Ανεξέλεγκτη κατάσταση στα σχολεία με μαθητές-εμπρηστές, βία και ναρκωτικά σε σχολεία», ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Γονέων μίλησε για «ραγδαία αύξηση σε bullying, εκφοβισμό και κακοποίηση» και ότι τα ναρκωτικά μπήκαν και στα Δημοτικά. Παραμένει η απορία, γιατί να καταγγέλλει ο πρόεδρος, οι εκπαιδευτικοί, το ΥΠΑΝ τι κάμνουν; Κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανιμαρκίας!