Μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ), διεξήγαγαν χθες το απόγευμα, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, έρευνα στην οικία 39χρονου στη Λεμεσό.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, εντός της οικίας εντοπίστηκε μία συσκευασία, η οποία περιείχε ποσότητα κάνναβης βάρους τεσσάρων περίπου γραμμαρίων.

Στον εξωτερικό χώρο της οικίας, εντοπίστηκαν ακόμη εννέα συσκευασίες, που περιείχαν συνολικά ποσότητα κάνναβης βάρους 327 περίπου γραμμαρίων, ενώ εντοπίστηκε και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας με ίχνη κάνναβης.

Ο 39χρονος συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα και στη συνέχεια επανασυνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος.

Η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λεμεσού) συνεχίζει τις εξετάσεις.