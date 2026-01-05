Το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα περιορίσει τον αριθμό των εμβολίων που συστήνονται για τα παιδιά, διατηρώντας ωστόσο τις συστάσεις για βασικούς εμβολιασμούς, όπως κατά της ιλαράς, της παρωτίτιδας και της ερυθράς, της πολιομυελίτιδας, της ανεμοβλογιάς και του HPV. Αντίθετα, οι εμβολιασμοί κατά του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV), της μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου, της ηπατίτιδας Β και της ηπατίτιδας Α θα προτείνονται πλέον μόνο για παιδιά που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου.

Θα προτείνουν οι αποφάσεις σχετικά με τους εμβολιασμούς κατά της γρίπης, της COVID-19 και του ροταϊού να βασίζονται σε «κοινή κλινική λήψη αποφάσεων», πράγμα που σημαίνει ότι όσοι επιθυμούν να εμβολιαστούν πρέπει να συμβουλευτούν έναν επαγγελματία υγείας, σύμφωνα με το CNN. Οι προτεινόμενες αλλαγές έρχονται εν μέσω μιας απότομης αύξησης των κρουσμάτων γρίπης σε ολόκληρη τη χώρα. Μέχρι στιγμής, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) έχουν αναφερθεί εννέα θάνατοι παιδιών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες θα συνεχίσουν να καλύπτουν το κόστος αυτών των εμβολίων χωρίς συμμετοχή. Ωστόσο, οι αλλαγές αυτές ενδέχεται να δημιουργήσουν νέα εμπόδια για τους γονείς που πρέπει να συμβουλευτούν γιατρούς σχετικά με εμβολιασμούς που δεν συνιστώνται πλέον για υγιή παιδιά.

Το νέο πρόγραμμα εμβολιασμών για παιδιά στις ΗΠΑ μοιάζει περισσότερο με αυτό άλλων ανεπτυγμένων χωρών, όπως η Δανία, σύμφωνα με το CNN. Η Δανία δεν συνιστά εμβολιασμούς παιδιών κατά του ροταϊού, της ηπατίτιδας Α, του μηνιγγιτιδοκοκκού, της γρίπης, της ανεμοβλογιάς ή του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV).

