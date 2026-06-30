Σε αρκετά εκατομμύρια ανέρχεται πλέον η ζημιά της τουριστικής βιομηχανίας από τις επιπτώσεις που προέκυψαν εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Μετά και τη χθεσινή ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας σε σχέση με τα τουριστικά έσοδα του Απριλίου, προκύπτει απώλεια πέραν των €150 εκατ. κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, με τη συνολική απώλεια ωστόσο του τετράμηνου να περιορίζεται εξαιτίας του πρώτου διμήνου, όπου οι αριθμοί κινούνταν ανοδικά.

Μετά το περιστατικό με την πτώση του drone στις Βρετανικές Βάσεις τα ξημερώματα της Κυριακής 1ης Μαρτίου, τόσο τα έσοδα όσο και οι αφίξεις είχαν κατρακυλήσει. Βασικό στοιχείο των εξελίξεων, η δραματική μείωση στις αφίξεις από το Ισραήλ, τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά για την Κύπρο εκείνη την περίοδο και μια από τις μεγαλύτερες όσον αφορά στις τουριστικές δαπάνες. Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αφίξεις Μαϊου που ανακοινώθηκαν προ ημερών, έδειξαν ορισμένα ενθαρρυντικά στοιχεία, με τη μείωση να συνεχίζεται μεν, αλλά σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τους δυο προηγούμενους μήνες. Ακόμη πιο σημαντικό, οι τουριστικές αφίξεις από το Ισραήλ έδειξαν να επανακάμπτουν με εντυπωσιακό μάλιστα τρόπο. Άλλωστε και ο υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής χαρακτήρισε αναμενόμενη τη μείωση των εσόδων Απριλίου, καθώς, όπως είπε, «αποτελεί συνέχεια του Μαρτίου του 2026, περίοδος που ως γνωστό πλήγηκε σημαντικά από την διένεξη στην περιοχή της Μέση Ανατολής και τα όσα επακολούθησαν».

Αναλυτικότερα, με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Απρίλιο του 2026 ανήλθαν σε €197,5 εκ., σε σύγκριση με €304,2 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καταγράφοντας μείωση της τάξης του 35,1%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2026 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €443,0 εκ. σε σύγκριση με €582,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας μείωση 23,9%.

Χάθηκαν €150.5 εκατ. σε δυο μήνες

Ανά μήνα, τον Μάρτιο, τα έσοδα είχαν ανέλθει στα €85,6 εκατ. σε σύγκριση με €129,4 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καταγράφοντας πτώση 33,8% και απώλεια €43,8 εκατ. Τον Απρίλιο τα έσοδα ανήλθαν στα €197,5 εκατ. σε σύγκριση με €304,2 εκατ. τον Απρίλιο του 2025, καταγράφοντας πτώση 35,1%, με απώλειες €106.7 εκατ. Συνολικά, για τους δυο μήνες, προκύπτει απώλεια €150.5 εκατ. Ωστόσο, ένεκα του γεγονότος ότι ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος, είχαν καταγράψει θετικά αποτελέσματα, η μείωση για το τετράμηνο περιορίζεται. Συγκεκριμένα, για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026, τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €159,9 εκ. σε σύγκριση με €148,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 7,4%. Ως εκ τούτου, για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2026, τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €443,0 εκ. σε σύγκριση με €582,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας μείωση 23,9% ή €139,5 εκατ.

Αισιοδοξία από αφίξεις Μαΐου

Όπως έχουμε πάντως προαναφέρει, οι αφίξεις Μαϊου, οι οποίες ανακοινώθηκαν πριν από μερικές μέρες, δημιουργούν αισιοδοξία για καλύτερες μέρες. Συγκεκριμένα, αυτές ανήλθαν σε 455.680 σε σύγκριση με 479.160 τον Μάιο του 2025, σημειώνοντας μείωση 4,9%. Το σημαντικό όμως ήταν οι αφίξεις από το Ισραήλ, οι οποίες έφτασαν τις 53.649 (11,8 του συνόλου). Υπενθυμίζεται ότι τον Μάρτιο, μήνα κατά τον οποίο υπήρξε το περιστατικό με το drone στις Βρετανικές Βάσεις, οι αφίξεις των Ισραηλινών τουριστών μειώθηκαν στις 1.537 σε σύγκριση με 28.353 τουρίστες τον Μάρτιο του 2025. Τον Απρίλιο, οι αφίξεις από το Ισραήλ αυξήθηκαν στις 15.997 και τον Μάιο, εκτοξεύτηκαν στις 53.649, περισσότερες ακόμα και από τον αντίστοιχο μήνα του 2025, οπότε και είχαν καταγραφεί 45.249 αφίξεις.

Στο μικροσκόπιο της Βουλής

Σήμερα το πρωί, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού θα θέσει στο μικροσκόπιο την τουριστική βιομηχανία και τις επιπτώσεις από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, η επιτροπή θα εξετάσει «τις επιπτώσεις στην εγχώρια τουριστική βιομηχανία, συνεπεία της έκρυθμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή και τα μέτρα στήριξης των επηρεαζόμενων». Στη συνεδρία αναμένεται να παρευρεθεί ο υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής, καθώς επίσης και εκπρόσωποι των συνδέσμων ξενοδόχων, των τουριστικών πρακτόρων, της Hermes, των ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων, των Εταιρειών Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΕΤΑΠ) των κέντρων αναψυχής και εστίασης και πολλών άλλων εμπλεκομένων.

Κουμής: Αναμενόμενη η μείωση Απριλίου

Αναμενόμενη ήταν η μείωση της τάξης του 35,1% του μηνός Απριλίου 2026 σε επίπεδο εσόδων, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025, αναφέρει ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής. Σε γραπτή δήλωση σε σχέση με ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας για τα τουριστικά έσοδα Απριλίου, ο κ. Κουμής αναφέρει ότι «ο μήνας Απρίλιος αποτελεί συνέχεια του μήνα Μαρτίου του 2026, περίοδος που ως γνωστό πλήγηκε σημαντικά από την διένεξη στην περιοχή της Μέση Ανατολής και τα όσα επακολούθησαν».

Προσθέτει ότι «επί της ουσίας, προέκυψε μία σύγκριση μεταξύ του μηνός Απριλίου του 2025, ενός μηνός που είναι ο καλύτερος Απρίλιος στην ιστορία του κυπριακού τουρισμού, κατά τη διάρκεια του οποίου ο κυπριακός τουρισμός ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 400.000 αφίξεις, και του Απριλίου του 2026, ενός μηνός που ταλανίστηκε από την διένεξη στην Μέση Ανατολή, την έντονη αρνητική διεθνή δημοσιότητα, τα μειωμένα πτητικά προγράμματα και άλλα». Επιπλέον, ο Υφυπουργός Τουρισμού αναφέρει ότι κατά την διάρκεια του Απριλίου, «ήρθε στην επιφάνεια η λεγόμενη ‘Jet Fuel Crisis’, η αρνητική δηλαδή συζήτηση σε σχέση με τα καύσιμα αεροσκαφών, με κύριο στοιχείο συζήτησης τα αποθέματα καυσίμων στην Ευρώπη.

Στοιχείο που προκάλεσε τριγμούς στην πανευρωπαϊκή τουριστική οικονομία, προκαλώντας επιπρόσθετη αβεβαιότητα, και μείωση του ρυθμού κρατήσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο». Ο κ. Κουμής επισημαίνει ότι «η βελτίωση των τουριστικών επιδόσεων κατά τους μήνες που ακολούθησαν, αποδεικνύουν ότι τα μέτρα που λήφθηκαν είχαν θετική επίδραση, αλλά κυρίως μας ικανοποιεί η επιστροφή του τομέα του τουρισμού σε σταθερή τροχιά».