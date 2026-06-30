Ο χάρτης των «16» του Μουντιάλ έχει αρχίσει και συμπληρώνεται. Από το παιχνίδι της Ολλανδίας με το Μαρόκο προέκυψε το πρώτο ζευγάρι της συγκεκριμένης φάσης.

Τα «λιοντάρια του Αίαντα» κατάφεραν στη διαδικασία των πέναλτι να πάρουν την πρόκριση στην επόμενη φάση και έτσι θα αντιμετωπίσουν τον Καναδά.

Οι εκ των διοργανωτών είχαν ανοίξει την αυλαία της φάσης των «32» και με τη νίκη τους (1-0) απέναντι στη Νότια Αφρική ήταν η πρώτη ομάδα που πήρε το εισιτήριο.

Το παιχνίδι για τους «16» του Μουντιάλ μεταξύ του Καναδά και του Μαρόκου θα διεξαχθεί το Σάββατο (04/07) στις 20:00 στο Χιούστον.

Υπενθυμίζεται ότι στους «16» έχουν περάσει ακόμα η Βραζιλία και η Παραγουάη.

Αναλυτικά τα ζευγάρια των 32, οι ημερομηνίες και οι ώρες:

Νότια Αφρική – Καναδάς 0-1

Βραζιλία – Ιαπωνία 2-1

Γερμανία – Παραγουάη 1-1 (3-4 πεν.)

Ολλανδία – Μαρόκο 1-1 (2-3 πεν.)

Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία — 30 Ιουνίου, 20:00

Γαλλία – Σουηδία — 1 Ιουλίου, 00:00

Μεξικό – Εκουαδόρ — 1 Ιουλίου, 04:00

Αγγλία – Κονγκό — 1 Ιουλίου, 19:00

Βέλγιο – Σενεγάλη — 1 Ιουλίου, 23:00

ΗΠΑ – Βοσνία — 2 Ιουλίου, 03:00

Ισπανία – Αυστρία — 2 Ιουλίου, 22:00

Πορτογαλία – Κροατία — 3 Ιουλίου, 02:00

Ελβετία – Αλγερία — 3 Ιουλίου, 06:00

Αυστραλία – Αίγυπτος — 3 Ιουλίου, 21:00

Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι — 4 Ιουλίου, 01:00

Κολομβία – Γκάνα — 4 Ιουλίου, 04:30

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