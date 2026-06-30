Με «ήρωα» τον 26χρονο γκολκίπερ της Ορλάντο Χιλ, ο οποίος έκανε δύο επεμβάσεις στη διαδικασία των πέναλτι, η Παραγουάη έκανε την απόλυτη έκπληξη στο εφετινό Μουντιάλ 2026, αποκλείοντας την τετράκις πρωταθλήτρια κόσμου Γερμανία με 4-3 στη «ρώσικη ρουλέτα» (1-1 η κανονική διάρκεια και η παράταση).

Οι Παραγουανοί πήραν «αέρα» δύο πέναλτι με τις επεμβάσεις του γκολκίπερ της Σαν Λορένζο και φάνηκαν να αγκαλιάζουν την πρόκριση, όμως ο Σανάμπρια σούταρε άουτ στην 4η εκτέλεση κι ο Νόιερ «έπιασε» το πέναλτι του Μπαλμπουένα. Ο Τα, ωστόσο, έχασε με τη σειρά του το δικό του πέναλτι (6ο, άουτ), κι ο Κανάλε «σφράγισε» μία ιστορική πρόκριση για την Παραγουάη, που έγινε η πρώτη ομάδα στην Ιστορία που νίκησε τη Γερμανία σε διαδικασία πέναλτι σε Μουντιάλ (είχε 4 στα 4 ως τώρα η «νασιονάλμανασαφτ»).

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Βραζιλία – Ιαπωνία: Καμικάζι Μαρτινέλι στο 9 0’+5 έστειλε τη Βραζιλία στους «16»

Παρότι προηγήθηκε και κυριάρχησε στο παιχνίδι για μεγάλα διαστήματα, η Ιαπωνία τελικά έμεινε από δυνάμεις, καθώς ηττήθηκε με 2-1 από τη Βραζιλία στο Houston Stadium, στην αναμέτρηση για τη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA.

Το ζωηρό ξεκίνημα βρήκε και τις δύο ομάδες να μπαίνουν γρήγορα στον ρυθμό, κυκλοφορώντας την μπάλα με αυτοπεποίθηση. Ο Ζάιον Σουζούκι ήταν ο πιο απασχολημένος από τους δύο τερματοφύλακες, χωρίς πάντως να δείχνει ότι κινδυνεύει σοβαρά στα πρώτα στάδια, αν και χρειάστηκε να διώξει σε κόρνερ το χαμηλό σουτ του Ματέους Κούνια στο 14ο λεπτό, όταν η Βραζιλία απείλησε.

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