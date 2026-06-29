Σημαντική μείωση κατέγραψαν τα έσοδα από τον τουρισμό στην Κύπρο τον Απρίλιο του 2026, συνεχίζοντας την πτωτική πορεία για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Τα έσοδα από τον τουρισμό μειώθηκαν κατά 35,1% σε ετήσια βάση, υποχωρώντας στα €197,5 εκατ. από €304,2 εκατ. τον Απρίλιο του 2025.

Η μείωση αποδίδεται κυρίως στη συρρίκνωση των τουριστικών αφίξεων, η οποία συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν και τις επιπτώσεις του στην ευρύτερη περιοχή, όπως αναφέρεται στα στοιχεία της Έρευνας Ταξιδιωτών.

Συνεχιζόμενη πτώση στο πρώτο τετράμηνο

Για την περίοδο Ιανουαρίου–Απριλίου 2026, τα τουριστικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα €443,0 εκατ., έναντι €582,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας μείωση 23,9%.

Η πτωτική τάση ακολούθησε ήδη από τον Μάρτιο, όταν τα έσοδα είχαν μειωθεί κατά 33,8%, ενώ οι αφίξεις τουριστών είχαν υποχωρήσει κατά 30,7%. Τον Φεβρουάριο και τον Ιανουάριο του 2026, πριν την έναρξη των γεωπολιτικών εξελίξεων στην περιοχή, είχαν καταγραφεί αυξήσεις 7,0% και 7,8% αντίστοιχα.

Μειωμένη και η κατά κεφαλή δαπάνη

Παράλληλα, η κατά κεφαλή δαπάνη των τουριστών τον Απρίλιο διαμορφώθηκε στα €651,77, σημειώνοντας μείωση 10,3% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, οι Βρετανοί τουρίστες —η μεγαλύτερη αγορά με μερίδιο 39,2%— ξόδεψαν κατά μέσο όρο €86,43 ημερησίως. Οι Πολωνοί, δεύτερη μεγαλύτερη αγορά με 8,4%, ξόδεψαν €81,89, ενώ οι Γερμανοί, που κατέχουν μερίδιο 8%, ξόδεψαν €85,99 ημερησίως.

Η εικόνα αποτυπώνει σημαντική πίεση στον τουριστικό τομέα της Κύπρου, με τη γεωπολιτική αστάθεια να επηρεάζει άμεσα τις ταξιδιωτικές ροές και τα έσοδα.