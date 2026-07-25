Γενέθλια μιας «διασημότητας» σήμερα στον Δήμο Ιεροκηπίας. Η περίφημη βρύση της κεντρικής πλατείας της Γεροσκήπου, η δεύτερη πιο φημισμένη βρύση της επαρχίας και ενδεχομένως ολόκληρης της Κύπρου, μετά τη Βρύση των Πεγειώτισσων, κλείνει σήμερα τα 109 της χρόνια.

Η αιωνόβια πλέον βρύση, έχει ανακαινισθεί και συντηρηθεί πριν μερικά χρόνια. Το νεοκλασικού ρυθμού σήμα-κατατεθέν της Γεροσκήπου, κοσμεί την πλατεία της τότε κοινότητας και νυν Δήμου από τις 25 Ιουλίου 1917. Η βρύση κτίστηκε από τον τεχνίτη της κοινότητας Μιχάλη Κοντό. Έχει σχήμα κορώνας και φέρει την επιγραφή: «Δαπάνη Φιλοκαλών Κατοίκων Ιερού Κήπου. Ιουλίου 25 Έτος 1917».

Η βρύση αυτή κάλυπτε για πολλά χρόνια υδρευτικές ανάγκες της κοινότητας. Το 2004, η Βρύση της Πλατείας κηρύχθηκε «διατηρητέα οικοδομή», με διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών.

Ο εκπαιδευτικός Ανδρέας Κωνσταντινίδης δήλωσε στον «Φ» ότι η βρύση κτίστηκε το 1917 για τις ανάγκες των κατοίκων. Οι γυναίκες του χωριού έρχονταν με τις στάμνες και τις γέμιζαν για το σπίτι. Επίσης υπάρχει και η ποτίστρα των ζώων που ήταν πάντα γεμάτη από το νερό που ερχόταν τρεχάτο από πηγή, επισημαίνει.

Κάθε Πέμπτη το απόγευμα όταν είχε γάμο ερχόντουσαν οι συγγενείς με συνοδεία βιολιού και λαούτου και έπλεναν το σιτάρι που θα έκαναν το ρέσι, αναφέρει. Είναι μοναδικό κτίσμα με επτά κίονες ιονικού ρυθμού που στηρίζει τρούλλο που φέρει γύρω γύρω αρχαικά ακροκέραμα που είναι και το σύμβολο του Δήμου Γεροσκήπου.

Μέχρι το 1980 η βρύση ήταν το σημείο συνάντησης των νέων της Γεροσκήπου, αλλά και πλανοδιοπωλών που την είχαν ως σημείο πώλησης της πραμάτειας τους. Ο Μιλτής με το μαχαλεπί, ο Κωνσταντής με τα φυστίκια, άλλοι που έψηναν σιταροπούλλες, πουλούσαν τριφύλλι, ψάρι, καρπούζια και άλλα αγαθά, ήταν χαρακτηριστικές φιγούρες της περιοχής πριν επέλθει η πεζοδρομοποίηση του πλατειακού χώρου.