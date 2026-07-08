Εδώ και επτά μήνες οι κάτοικοι της Κορφής, του Λιμνάτη, του Καπηλειού και του Αγίου Μάμα δηλώνουν ότι ζουν υπό τον φόβο μιας αγέλης περίπου δέκα μεγαλόσωμων σκύλων, οι οποίοι, σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, κινούνται καθημερινά μεταξύ των κοινοτήτων, προκαλώντας ανασφάλεια σε ανθρώπους και ζώα.

Οι κάτοικοι καταγγέλλουν επανειλημμένα περιστατικά επιθέσεων και θανάτωσης οικόσιτων και αδέσποτων ζώων, καθώς και εισόδου των σκύλων σε ιδιωτικές περιουσίες, ενώ υποστηρίζουν ότι παρά τις εκκλήσεις και τις αναφορές προς τις αρμόδιες αρχές, μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί ουσιαστική λύση στο πρόβλημα.

Η κ. Γιώτα, κάτοικος Καπηλειού και ενεργή φιλόζωος, αναφέρει ότι το πρόβλημα συνεχίζεται εδώ και περίπου επτά μήνες, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δοθεί ουσιαστική και αποτελεσματική λύση.

Μιλώντας στο philenews, σημειώνει ότι το τελευταίο διάστημα έχει αποστείλει επανειλημμένα επιστολές προς όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και αρμόδιες αρχές, ζητώντας την άμεση παρέμβασή τους, καθώς, όπως υποστηρίζει, η κατάσταση επιδεινώνεται καθημερινά.

Όπως αναφέρει, οι κάτοικοι των επηρεαζόμενων κοινοτήτων, και ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι, ζουν πλέον υπό καθεστώς φόβου και ανασφάλειας. «Τρέμει η ψυχή τους να βγουν έξω από τα σπίτια τους», λέει χαρακτηριστικά.

«Εδώ και επτά μήνες αντιμετωπίζουμε μια άκρως επικίνδυνη κατάσταση με μια αγέλη περίπου δέκα μεγαλόσωμων σκύλων, οι οποίοι ξεκινούν από την Κορφή και κινούνται επιθετικά προς τα γύρω χωριά». Όπως εξηγεί, αρχικά άρχισε να δέχεται τηλεφωνήματα από κατοίκους γειτονικών κοινοτήτων, οι οποίοι ζητούσαν βοήθεια, καθώς, όπως κατήγγειλαν, οι συγκεκριμένοι σκύλοι είχαν επιτεθεί και σκοτώσει γάτους και άλλα ζώα.

«Οι άνθρωποι γνωρίζουν ότι ασχολούμαι με τα ζώα και γι’ αυτό επικοινωνούσαν μαζί μου. Μου έλεγαν ότι υπήρχαν σκύλοι που σκότωσαν τα κατοικίδιά τους. Στην αρχή προσπαθούσα απλώς να συλλέξω πληροφορίες, όμως η κατάσταση άρχισε να επεκτείνεται και οι σκύλοι κινούνταν όλο και πιο μακριά», αναφέρει.

Σύμφωνα με την ίδια, όπου περνούσε η αγέλη καταγράφονταν περιστατικά θανάτωσης ζώων, ενώ κάτοικοι που προσπάθησαν να προστατεύσουν τις περιουσίες τους ή να απομακρύνουν τους σκύλους αντιμετώπισαν, όπως υποστηρίζει, επιθετικές συμπεριφορές.

«Κινούνται σαν αγέλη και αυτό τους κάνει ακόμη πιο επικίνδυνους. Μέχρι σήμερα που μιλούμε, οι συγκεκριμένοι σκύλοι συνεχίζουν να κυκλοφορούν καθημερινά και οι άνθρωποι φοβούνται. Μιλούμε για ηλικιωμένους 80 και 90 ετών, οι οποίοι μου τηλεφωνούν και μου λένε ότι δεν μπορούν να βγουν έξω από τα σπίτια τους. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε, ζητώντας από τους κατοίκους να προχωρήσουν και οι ίδιοι σε καταγγελίες, όμως η κατάσταση παραμένει ανεξέλεγκτη. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και, παρ’ όλα αυτά, οι σκύλοι εξακολουθούν να κυκλοφορούν ελεύθεροι, να σκοτώνουν ζώα και να τρομοκρατούν τον κόσμο», τονίζει.

Η κατάσταση, σύμφωνα με την ίδια, έχει φτάσει σε απροχώρητο σημείο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν μπορούμε πλέον να κοιμηθούμε τα βράδια», ενώ, όπως υποστηρίζει, οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν προχωρήσει μέχρι σήμερα σε ουσιαστική δράση. «Τα ζώα κατασπαράσσουν ότι βρουν και η κατάσταση συνεχίζεται χωρίς αποτελεσματική παρέμβαση».

Η ίδια υποστηρίζει ότι, παρά τις επανειλημμένες επιστολές και τηλεφωνικές καταγγελίες, οι τοπικές και κρατικές αρχές μεταφέρουν η μία στην άλλη την ευθύνη, με αποτέλεσμα, όπως αναφέρει, το ζήτημα να παραμένει χωρίς ουσιαστική αντιμετώπιση. Η κ. Γιώτα σημειώνει ότι απέστειλε νέα επιστολή, την οποία κοινοποίησε και στο philenews, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ως «εξαιρετικά σοβαρό και συνεχιζόμενο ζήτημα δημόσιας ασφάλειας και προστασίας των ζώων».

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι το πρόβλημα παραμένει άλυτο, παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες, αναφορές και παρεμβάσεις προς τις αρμόδιες αρχές. Σημειώνεται ότι την επιστολή συνυπογράφουν πέραν των 20 κατοίκων των επηρεαζόμενων κοινοτήτων.