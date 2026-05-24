Στην επαρχία Κερύνειας, το ΑΚΕΛ αναδείχθηκε πρώτο κόμμα με 27,8% και 5.246 ψήφους, σημειώνοντας άνοδο +3,3% σε σχέση με την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση το 2021. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός ακολούθησε με 26,3% και 4.968 ψήφους, καταγράφοντας αύξηση +2,1%.
Το Δημοκρατικό Κόμμα έλαβε 10,3% και 1.951 ψήφους, με πτώση -4,6%, ενώ το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) συγκέντρωσε 9,1% και 1.713 ψήφους, αυξημένα κατά +3,5%.
Η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου, μέχρι στιγμής φαίνεται να καταλαμβάνει μία έδρα με 5,2% και 989 ψήφους. Ωστόσο, για να επιβεβαιωθεί θα πρέπει να καταμετρηθεί το 100% παγκύπρια.
Τα ποσοστά των υπόλοιπων κομμάτων:
- ΑΛΜΑ – Πολίτες για την Κύπρο: 6,2%, 1.178 ψήφοι
- Δημοκρατική Παράταξη – Συν. Δημοκρ. Δυνάμεων: 3,9%, 728 ψήφοι, πτώση -4%
- Volt Κύπρος: 2,9%, 550 ψήφοι
- ΕΔΕΚ Σοσιαλιστικό Κόμμα: 2,6%, 499 ψήφοι, πτώση -2,5%
- Ενεργοί Πολίτες – Κιν. Ενωμ. Κυπρίων Κυνηγών: 2,3%, 432 ψήφοι, πτώση -0,7%
- Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών: 1,3%, 249 ψήφοι, πτώση -3,8%
- Δημοκρατικό Εθνικό Κίνημα (ΔΕΚ): 0,6%, 113 ψήφοι
- Σήκου Πάνω: 0,5%, 94 ψήφοι
- Δημοκρατική Αλλαγή: 0,3%, 57 ψήφοι
- Αγρόνομος Αγροτικό Εργατικό Κόμμα: 0,3%, 49 ψήφοι
- Το Πράσινο Κόμμα της Κύπρου: 0,2%, 34 ψήφοι
- Πατριωτικό Μέτωπο «Λακεδαιμόνιοι»: 0,2%, 33 ψήφοι
Εγγεγραμμένοι: 29.182
Ψήφισαν: 19.354 (66,32%)
Αποχή: 9.828 (33,68%)
Έγκυρα: 18.883 (97,57%)
Άκυρα: 343 (1,77%)
Λευκά: 128 (0,66%)