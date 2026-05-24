Στην επαρχία Κερύνειας, το ΑΚΕΛ αναδείχθηκε πρώτο κόμμα με 27,8% και 5.246 ψήφους, σημειώνοντας άνοδο +3,3% σε σχέση με την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση το 2021. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός ακολούθησε με 26,3% και 4.968 ψήφους, καταγράφοντας αύξηση +2,1%.

Το Δημοκρατικό Κόμμα έλαβε 10,3% και 1.951 ψήφους, με πτώση -4,6%, ενώ το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) συγκέντρωσε 9,1% και 1.713 ψήφους, αυξημένα κατά +3,5%.

Η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου, μέχρι στιγμής φαίνεται να καταλαμβάνει μία έδρα με 5,2% και 989 ψήφους. Ωστόσο, για να επιβεβαιωθεί θα πρέπει να καταμετρηθεί το 100% παγκύπρια.

Τα ποσοστά των υπόλοιπων κομμάτων:

ΑΛΜΑ – Πολίτες για την Κύπρο: 6,2% , 1.178 ψήφοι

, 728 ψήφοι, πτώση -4%

Volt Κύπρος: 2,9% , 550 ψήφοι

, 550 ψήφοι ΕΔΕΚ Σοσιαλιστικό Κόμμα: 2,6% , 499 ψήφοι, πτώση -2,5%

, 499 ψήφοι, πτώση Ενεργοί Πολίτες – Κιν. Ενωμ. Κυπρίων Κυνηγών: 2,3% , 432 ψήφοι, πτώση -0,7%

, 432 ψήφοι, πτώση Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών: 1,3% , 249 ψήφοι, πτώση -3,8%

, 249 ψήφοι, πτώση Δημοκρατικό Εθνικό Κίνημα (ΔΕΚ): 0,6% , 113 ψήφοι

, 113 ψήφοι Σήκου Πάνω: 0,5% , 94 ψήφοι

, 94 ψήφοι Δημοκρατική Αλλαγή: 0,3% , 57 ψήφοι

, 57 ψήφοι Αγρόνομος Αγροτικό Εργατικό Κόμμα: 0,3% , 49 ψήφοι

, 49 ψήφοι Το Πράσινο Κόμμα της Κύπρου: 0,2% , 34 ψήφοι

, 34 ψήφοι Πατριωτικό Μέτωπο «Λακεδαιμόνιοι»: 0,2% , 33 ψήφοι

, 34 ψήφοι Πατριωτικό Μέτωπο «Λακεδαιμόνιοι»: 0,2% , 33 ψήφοι

Εγγεγραμμένοι: 29.182

Ψήφισαν: 19.354 (66,32%)

Αποχή: 9.828 (33,68%)

Έγκυρα: 18.883 (97,57%)

Άκυρα: 343 (1,77%)

Λευκά: 128 (0,66%)