Στην επαρχία Πάφου, τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών κατέδειξαν πρωτιά για τον Δημοκρατικό Συναγερμό, ο οποίος συγκέντρωσε 29,5% και 9.906 ψήφους, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,5%.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το ΑΚΕΛ το οποίο κατέγραψε άνοδο με ποσοστό 22,1% και 7.444 ψήφους, ενισχυμένο κατά 4,9 ποσοστιαίες μονάδες.

Το Δημοκρατικό Κόμμα έλαβε 16,8% και 5.662 ψήφους, παρουσιάζοντας μικρή πτώση 1,4%.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο πήρε 7,8% και 2.639 ψήφους, καταγράφοντας οριακή άνοδο 0,6%.

Εκτός κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης έμειναν αρκετά κόμματα, με πιο χαρακτηριστική την ΕΔΕΚ, η οποία συγκέντρωσε 6,2% και 2.068 ψήφους, σημειώνοντας σημαντική πτώση 7 ποσοστιαίων μονάδων.

Ακολούθησαν η ΑΛΜΑ – Πολίτες για την Κύπρο με 4,1% και 1.377 ψήφους, η Άμεση Δημοκρατία με 3,3% και 1.122 ψήφους, καθώς και η ΔΗΠΑ – Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων με 3,2% και 1.073 ψήφους.

Οι Ενεργοί Πολίτες – Κίνημα Ενωμένων Κύπριων Κυνηγών έλαβαν 2,8% και 933 ψήφους, ενώ τα υπόλοιπα μικρότερα σχήματα κινήθηκαν κάτω του 2%.

Εγγεγραμμένοι:47.421

Ψήφισαν: 34.428(72,6%)

Αποχή: 12.993(27,4%)

Έγκυρα: 33.623 (97,66%)

Άκυρα: 626(1,82%)

Λευκά: 179 (0,52%)