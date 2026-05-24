Στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών κατέδειξαν πρωτιά για τον Δημοκρατικό Συναγερμό, συγκεντρώνοντας 28,5% και 22.004 ψήφους, σημειώνοντας πτώση 2,9 ποσοστιαίων μονάδων.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το ΑΚΕΛ με ποσοστό 26,5% και 20.467 ψήφους, καταγράφοντας άνοδο 2,2%.

Σημαντική ενίσχυση παρουσίασε το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο, που αναδείχθηκε τρίτη δύναμη με ποσοστό 13,5% και 10.454 ψήφους, σημειώνοντας άνοδο 5,7%.

Το Δημοκρατικό Κόμμα έλαβε με 7,9% και 6.100 ψήφους, παρουσιάζοντας μικρή άνοδο 1,2%.

Από τα υπόλοιπα κόμματα, η Άμεση Δημοκρατία πήρε με 5,1% και 3.963 ψήφους, ενώ το ΑΛΜΑ έλαβε 3,9% και 2.992 ψήφους.

Εκτός κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης έμειναν κόμματα όπως η ΕΔΕΚ με 2% και 1.517 ψήφους, το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών με 1% και 780 ψήφους, καθώς και οι ΔΗΠΑ με 1,5% και 1.143 ψήφους.

Το Ενεργοί Πολίτες – Κίνημα Ενωμένων Κύπριων Κυνηγών συγκέντρωσε 5,8% και 4.468 ψήφους, ενώ τα μικρότερα σχήματα κινήθηκαν κάτω του 1%, χωρίς εκλογική εκπροσώπηση.

Εγγεγραμμένοι: 116.664

Ψήφισαν: 79.258(67,94%)

Αποχή: 37.406(32,06%)

Έγκυρα: 77.251 (97,47%)

Άκυρα:1.437(1,81%)

Λευκά:570(0,72%)