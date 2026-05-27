Μπορεί η τρέχουσα σχολική χρονιά να οδεύει κι επίσημα στο τέλος της, ωστόσο τα σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων δεν έχουν ακόμη ξεμπερδέψει.

Κυρίως με τα θέματα αξιολόγησης και συγκεκριμένα, όχι με αυτά που αφορούν τους μαθητές τους, αλλά αυτά που αφορούν τα ίδια. Κι αυτό διότι, οι σχολικές μονάδες θα πρέπει να διενεργήσουν εσωτερική αξιολόγηση και να αναπτύξουν ενιαίο σχέδιο βελτίωσής τους, στη βάση οδηγιών που έχει θέσει το υπουργείο Παιδείας.

Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης έχει θεσμοθετηθεί στο πλαίσιο των Κανονισμών που αφορούν την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικού έργου, τόσο στη Δημοτική, όσο και στη Μέση Εκπαίδευση.

Τα σχολεία καλούνται να αναπτύξουν το σχέδιο βελτίωσής τους, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει την αρχική διάγνωση αναγκών, το σχεδιασμό, την εφαρμογή και παρακολούθηση, καθώς και την αξιολόγηση δράσεων, ούτως ώστε να αποτυπώσουν την εικόνα της σχολικής χρονιάς που εκπνέει και να δουν πού θα πρέπει να εστιάσουν την επόμενη και σε ποια ζητήματα χρειάζεται να δοθεί έμφαση.

Για τον σκοπό αυτό, συστήνεται Επιτροπή Αυτοαξιολόγησης και Ανάπτυξης του Ενιαίου Σχεδίου Βελτίωσης. Στη διαδικασία αυτοαξιολόγησης ο οικείος επιθεωρητής έχει καθοδηγητικό και υποστηρικτικό ρόλο, ενώ ήδη έχει εκδοθεί και συγκεκριμένος Οδηγός Εσωτερικής Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου, τον οποίο οι σχολικές μονάδες μπορούν να αξιοποιήσουν.