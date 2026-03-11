Τα κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που κατέθεσε στη Βουλή το Υπουργείο Παιδείας συζητήθηκαν την Τετάρτη στην Επιτροπή Παιδείας, με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να αναφέρουν ότι το εύρος της κλίμακας αξιολόγησης και άλλα ζητήματα αφήνουν περιθώρια υποκειμενικότητας στη βαθμολόγηση και τον ΓΔ του Υπουργείου να διαφωνεί και να αναφέρει πως το εύρος της κλίμακας επιτρέπει να μην ισοπεδώνεται η βαθμολογία όπως γινόταν με το προηγούμενο σύστημα.

Ο πρόεδρος της Οργάνωσης Ελλήνων Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου (ΟΕΛΜΕΚ), Δημήτρης Ταλιαδώρος, ανέφερε ότι «το εύρος της κλίμακας από το 0 μέχρι το 10 για κάθε κριτήριο αφήνει περιθώρια υποκειμενικότητας».

«Πρόταση της ΟΕΛΜΕΚ είναι η κλίμακα να είναι από το 1 μέχρι το 4. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εισηγηθήκαμε την αλλαγή αυτής της κλίμακας», είπε.

«Πάρα πολλά κριτήρια δεν είναι αντικειμενικά. Εναπόκειται στην κρίση του επιθεωρητή και του διευθυντή πώς θα βαθμολογήσει. Με αυτά τα κριτήρια και αυτή την κλίμακα, διερωτόμαστε πως θα διασφαλιστεί η δικαιοσύνη στην αξιολόγηση», συμπλήρωσε ο κ. Ταλιαδώρος.

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας, Μάριος Παναγίδης ανέφερε ότι το Υπουργείο προχώρησε στη σύσταση επιτροπής παρακολούθησης της αξιολόγησης.

«Με τους κανονισμούς που έχουμε καταθέσει εισάγονται συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία αναδύονται σε ενδεικτικούς δείκτες για κάθε τομέα αξιολόγησης. Το Υπουργείο έχει υιοθετήσει όσο το δυνατό περισσότερες από τις εισηγήσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων, ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση», σημείωσε.

Ο κ. Παναγίδης διευκρίνισε πως είναι σημαντικό να εγκριθούν όσο πιο σύντομα γίνεται οι τροποποιητικοί κανονισμοί, καθώς όπως επισήμανε, «η διαμορφωτική αξιολόγηση θα εφαρμοστεί για όλους τους εκπαιδευτικούς από τον προσεχή Σεπτέμβριο».

Η πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνωσης Ελλήνων Δασκάλων (ΠΟΕΔ), Μύρια Βασιλείου, σχολίασε ότι «αρκετές από τις εισηγήσεις μας έγιναν αποδεκτές από το Υπουργείο Παιδείας. Τα σημεία μας που θέσαμε έντονα, τροποποιήθηκαν».

Όπως ανέφερε η κ. Βασιλείου, υπήρχαν δύο κόκκινες γραμμές από την ΠΟΕΔ οι οποίες λήφθηκαν υπόψη από το Υπουργείο Παιδείας. «Το ένα θέμα έχει να κάνει με την επιμόρφωση των διευθυντών σε μη εργάσιμο χρόνο. Το άλλο σημείο είχε να κάνει με το θέμα της αλληλοπαρατήρησης που προϋποθέτει συγκεκριμένο χρόνο», είπε.

Ο πρόεδρος της Οργάνωσης Λειτουργών Τεχνικής Εκπαιδεύσεως (ΟΛΤΕΚ), Παναγιώτης Λυσάνδρου, διευκρίνισε πως αν η κλίμακα αξιολόγησης είναι μέχρι το 4-5, η διαδικασία θα είναι πολύ πιο απλή πρακτικά.

Αναφορικά με το θέμα των αποσπασμένων καθηγητών, ο κ. Παναγίδης τόνισε ότι αναμένεται η ολοκλήρωση των κριτηρίων. «Περιμένουμε να αποφασιστεί ποια κριτήρια θα εγκριθούν από τη Βουλή για να προχωρήσουμε ανάλογα», πρόσθεσε.

Σχετικά με τους προβληματισμούς των συντεχνιών για το εύρος της κλίμακας αξιολόγησης, επισήμανε ότι «το Υπουργείο θεωρεί ότι η κλίμακα μέχρι το 10 μπορεί να εφαρμοστεί όπως εφαρμόζεται και στη Δημόσια Υπηρεσία. Δεν υπάρχει θέμα υποκειμενικότητας και αντικειμενικότητας».

Διευκρίνισε επίσης πως το συγκεκριμένο εύρος επιτρέπει να μην ισοπεδώνεται η βαθμολογία όπως γινόταν με το προηγούμενο σύστημα. «Οι δείκτες δεν βαθμολογούν αλλά βοηθούν τον αξιολογητή να καταλήξει στην τελική βαθμολογία. Θα ακολουθήσουν αναλυτικότερες οδηγίες και θα γίνει και επιμόρφωση των αξιολογητών», σημείωσε.

«Θα έχουμε τα τελικά διαμορφωμένα κριτήρια πριν την εφαρμογή της αριθμητικής αξιολόγησης. Υπάρχουν 19 κριτήρια τα οποία θα αξιολογήσουν τους εκπαιδευτικούς. Οπουδήποτε υπάρχει ασάφεια, θα γίνει διευκρινιστική εγκύκλιος από το Υπουργείο», κατέληξε ο κ. Παναγίδης.

«Κατατέθηκαν τα κριτήρια για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Πιστεύω την επόμενη εβδομάδα θα ολοκληρωθεί και θα εγκριθεί από την Επιτροπή Παιδείας και την Ολομέλεια, ούτως ώστε να υιοθετηθούν και να ενσωματωθούν», σημείωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας και Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Παύλος Μυλωνάς.

Ο Βουλευτής ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης υπογράμμισε ότι «υπάρχουν κάποιες σοβαρές διαφωνίες, τις οποίες πάλι θα κληθεί η Βουλή να διορθώσει. Κυρίως οι διαφωνίες από τις τρεις συνδικαλιστικές οργανώσεις εστιάζονται στο εύρος της κλίμακας των δεικτών αξιολόγησης από το 1 μέχρι 10».

«Ίσως το εύρος αξιολόγησης από το ένα μέχρι 5 να είναι καλύτερο γιατί θα μειώνει την υποκειμενικότητα και θα αυξάνει την αντικειμενικότητα», συμπλήρωσε ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ.

«Καταγράφονται μερικά σημεία τριβής αλλά και παράλειψη ετοιμασίας κριτηρίων για τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς. Έχουμε λάβει διαβεβαίωση από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου ότι αυτά θα κατατεθούν αμέσως μετά την ψήφιση των κριτηρίων», ανέφερε ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλλας.

«Τονίζουμε ότι η αντικειμενικότητα στην προσπάθεια της αριθμητικής αξιολόγησης πρέπει να είναι τέτοια που να συμβάλλει στη φιλοσοφία της αποτελεσματικής αξιολόγησης», επισήμανε.

Πρόταση νόμου Α. Τρυφωνίδη για επίβλεψη μαθητών στα σχολεία από εργαζόμενους των σχολικών εφορειών

Εξάλλου, η πρόταση νόμου του κ. Τρυφωνίδη, που αφορά την ανάθεση της ευθύνης επίβλεψης των μαθητών πριν από την έναρξη και μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου στους εργαζόμενους των σχολικών εφορειών, συζητήθηκε την Τετάρτη στη συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας.

Ο εισηγητής ανέφερε ότι «τα παιδιά να κινδυνεύουν καθημερινά στα πεζοδρόμια και στους δρόμους έξω από το σχολείο». Πρόσθεσε ότι «την αναγκαιότητα της παροχής ασφάλειας στα παιδιά την διαπιστώνουν και το Υπουργείο και οι εκπαιδευτικοί και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις».

«Η Επιτροπή Παιδείας θα προχωρήσει στην ψήφιση του νόμου για να υποχρεώσει όλους τους φορείς να δώσουν ασφάλεια στα παιδιά. Η πολιτεία έχει ευθύνη και πρέπει να την αναλάβει», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας ανέφερε ότι υπάρχουν θέματα που προκάλεσαν τις ανησυχίες και τις αντιδράσεις διαφόρων φορέων. «Παροτρύναμε το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει πρωτοβουλίες για να επιλύσει το πρόβλημα», είπε.

«Πιστεύω ότι χρειάζεται ολιστική προσέγγιση του προβλήματος και επανεξέταση της ώρας προσέλευσης και αποχώρησης των εκπαιδευτικών και των παιδιών από τα σχολεία», πρόσθεσε ο κ. Μυλωνάς.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Αντρέας Καυκαλιάς, υπογράμμισε ότι η πρόταση νόμου αναδεικνύει το πρόβλημα, όμως δεν το επιλύει για διάφορους λόγους. «Είναι ευθύνη της εκτελεστικής εξουσίας να καθορίσει το πλαίσιο για να αντιμετωπιστεί ένα υπαρκτό ζήτημα», επισήμανε.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η τοποθέτηση του επίσης Βουλευτή ΑΚΕΛ Χρίστου Χριστόφια. «Στη δική μας εκτίμηση, με τη συγκεκριμένη πρόταση νόμου δεν επιλύουμε το πρόβλημα. Είναι αποκλειστική πολιτική ευθύνη της εκάστοτε κυβέρνησης να λύσει τέτοιου είδους προβλήματα», είπε.

«Η ασφάλεια των παιδιών μας στις σχολικές μονάδες πριν και μετά τη λήξη των μαθημάτων είναι αδιαπραγμάτευτη και αυτή πρέπει να διασφαλιστεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό», επισήμανε από την πλευρά του ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλλας.

Η κ. Βασιλείου σε δική της παρέμβαση είπε ότι «μας ανησυχεί το θέμα της ασφάλειας. Αν βρεθεί ένας τρόπος για να προστεθεί επιπλέον προσωπικό, σίγουρα θα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση».

«Με το υφιστάμενο προσωπικό είναι αδύνατο να εφαρμοστεί. Θα πρέπει να προσληφθεί νέο προσωπικό», επισήμανε εκπρόσωπος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Σχολικών Εφορειών.

Εκπρόσωπος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων υπογράμμισε ότι το υφιστάμενο προσωπικό είναι ανειδίκευτο να παρέχει φύλαξη στα παιδιά.

Τέλος, εκπρόσωποι της ΠΕΟ και της ΣΕΚ κατέδειξαν ότι με το υφιστάμενο στελεχιακό δυναμικό δεν μπορεί να λειτουργήσει η πρόταση του Αλέκου Τρυφωνίδη.